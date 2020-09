Zones d’ombre à Tizi-Ouzou : Appel aux comités de villages pour établir les priorités

Un appel a été lancé, jeudi, aux comités de villages par le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, pour contribuer à établir les priorités dans la répartition des projets au niveau des zones d’ombre au niveau de la wilaya.

S’exprimant sur les ondes de la radio locale, M. Djamaa a considéré qu’il était «nécessaire d’établir une méthodologie de travail et une stratégie consistant à adapter au mieux les ressources financières aux besoins de la wilaya pour un développement équilibré».

Dans cet esprit, il a exhorté les comités de villages à travailler avec les autorités locales pour «établir les besoins et les priorités de développement en fonction des besoins de chaque localité», indiquant que 402 zones d’ombre sont recensées au niveau de Tizi-Ouzou.

A ce propos, il a fait savoir que 90 projets sont déjà lancés et seront concrétisés à court terme, et 104 autres le seront d’ici fin 2021, en fonction des disponibilités financières, assurant, en outre, que l’ensemble des secteurs a des objectifs tracés pour le développement de ces zones.

Ces zones d’ombre, a-t-il ajouté, «sont constituées pour la plupart de l’extension d’habitations due au phénomène de l’autoconstruction qui est une spécificité de la wilaya», soulignant que les besoins de développement de ces zones sont «en constante évolution». Evoquant le phénomène des oppositions qui «freine le développement de la wilaya», à l'exemple du projet d’alimentation de 1.800 foyers en gaz naturel dans la localité de Maatkas, au sud de la wilaya, il a exhorté également les comités de villages à «jouer un rôle de médiateur et de facilitateur».

Sur un autre registre, et en prévision de la préparation de la saison hivernale, le chef de l’exécutif local a indiqué que «des instructions ont été données à l’ensemble des autorités locales pour l’entame des travaux d’entretien, notamment au niveau des points noirs recensés».