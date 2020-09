Bordj Bou Arreridj : 6000 logements attribués prochainement

La wilaya de Bordj Bou Arréridj, qui a bénéficié d’un programme important pour la construction de logements sociaux locatifs, va enregistrer des distributions en cascade de ce type d’habitations, à la grande joie des démunis auxquels elles sont destinées.

Beaucoup d’entre eux ont réclamé l’accélération de cette opération pour mettre fin aux conditions sociales difficiles qu’ils connaissent. Certains louent à des tarifs prohibitifs qui dépassent leurs moyens, alors que d’autres vivent dans des habitations exiguës ou carrément insalubres. Pour les rassurer sur la prise en charge de leurs doléances, les services de l’OPGI de la wilaya ont rappelé que plus de 6000 logements sociaux locatifs ont été notifiés aux commissions de daïra.

Ces logements, qui ont été réceptionnés, sont situés dans différentes communes, dont le chef-lieu de wilaya, selon les mêmes services, qui notent que leur distribution débutera après la réalisation des routes intérieures ainsi que la finalisation des branchements aux différents réseaux comme l’eau, l’électricité et le gaz.

Les autorités locales de la wilaya ont décidé de lancer les deux opérations en même temps pour ne pas pénaliser les bénéficiaires des logements, précisent les services de l’OPGI de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, qui rappellent le temps important pris pour l’étude des dossiers qui se base sur l’équité et la transparence afin que les habitations aillent à ceux qui les méritent : «Nous avons tiré expérience des opérations passées qui étaient marquées par des manques en matière d’aménagement et même d’alimentation en électricité ou en eau et même en gaz. Nous avons fait des efforts pour que les nouvelles cités qui seront mises à la disposition des bénéficiaires disposent en plus des moyens nécessaires pour une vie décente, des espaces utiles pour le divertissement comme les terrains de proximité et les espaces verts», ont déclaré les services de l’OPGI de la wilaya qui ont déclaré vouloir lutter contre le concept de cités-dortoirs.

La même source n’a donné aucune information ni sur le calendrier des distributions ni sur le nombre de logements par commune, mais elle a rappelé que plus de 1200 logements supplémentaires sont en cours de construction.

Ces logements, dont le taux de réalisation dépend d’un site à un autre, connaissent un avancement satisfaisant, d’après la même source qui indique qu’ils seront notifiés dès qu’ils seront réceptionnés, ce qui devra donner un espoir plus grand aux demandeurs de logements qui devront prendre leur mal en patience pour voir leur problème réglé.

Notons que la majorité du programme alloué à la wilaya, soit 24 000 logements, est déjà en exploitation, ce qui a permis d’augmenter le parc de logements de la wilaya, améliorant par la même occasion les conditions de vie des citoyens.

F. D.