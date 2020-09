Commerce électronique : Lever les entraves

Le président de l'Union nationale de la numérisation au sein de l'association nationale des commerçants et artisans algériens, Amine Senoussi a appelé hier à Alger, l'Etat à faciliter l'utilisation du paiement électronique. «L'Etat doit accorder des facilités aux commerçants pour les inciter à mettre en œuvre cette application et inciter les citoyens à son utilisation», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'association.

Il a fait savoir que la cherté des appareils électroniques à l'instar des ordinateurs, est considérer comme l’entrave majeure dans la généralisation du commerce électronique. Il ajoute que l'État doit réviser la taxe d'importation de ces appareils.

M. Senoussi a lancé un appel aux autorités pour résoudre cette problématique en procédant à la réorganisation de la taxe exigée sur l'importation de ce matériel dans le but de «faciliter les choses aux commerçants pour les encourager et les inciter à pénétrer dans ce monde de commerce électronique. Il a tenu à préciser que le paiement électronique via le code Q du téléphone portable est un moyen de paiement sécurisé pour le client et le commerçant. Il ajoute qu’il faut diminuer les impôts pour que le commerçant puisse baisser les prix des produits exposés sur internet. «Il faut l'implication de l'Etat pour l'encouragement de cette nouvelle méthode de commerce en Algérie et qui est très courante dans les autres pays en donnant toutes les facilités possibles aux commerçants pour que le citoyen utilise cette méthode d'achat via les sites interne», explique M. Senoussi.



Manque de sensibilisation pour l'utilisation du e-paiement



Pour manque de sensibilisation, la majorité des Algériens affichent une certaine réticence quant à l'utilisation de ce service électronique, chose qui induit à un manque d'engouement pour le e-paiement.

La carte de paiement n'a pas connu une réelle campagne de sensibilisation et de publicité auprès des clients pour les amener à l'utiliser. Cette opération de sensibilisation devra, selon le conférencier, impliquer aussi bien les banques que les établissements financiers qui devraient se montrer plus offensifs pour convaincre les clients à adopter cette nouvelle méthode de paiement.

Il est indispensable de procéder à la vulgarisation à large échelle en ce qui concerne l'usage des cartes interbancaires dans l'objectif de permettre au paiement électronique de trouver sa place dans le pays.

Kafia Aït Allouache