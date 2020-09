Certification à la norme ISO 9001 version 2015 : La Caci lance un premier séminaire sur sa plateforme E-Learning

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, le 29 et 30 Septembre 2020, dans le cadre de son programme de séminaires formatifs pour ce dernier quadrimestre, un premier séminaire sur sa plateforme E-Learning, sous le thème : «La norme ISO 9001 version 2015». L'objectif de cette formation, explique la Caci, est d'identifier les apports de la norme ISO 9001 version 2015 par rapport à sa précédente de 2008, ainsi que de s'approprier les exigences de la norme, basées sur plusieurs principes de management. La certification à l’ISO 9001 version 2015, exige en fait des changements au niveau du système de management de la qualité au sein de l’entreprise. Elle traduit dans ce sens, son aptitude à fournir régulièrement des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux dispositions légales et réglementaires. Selon l’Organisation internationale de normalisation, «L'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité». La mise en œuvre «d’un système de management de la qualité fondé sur la présente norme internationale permet d’atteindre des «avantages potentiels», notamment en matière d’«aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables, d’opportunités d'amélioration de la satisfaction du client, de prise en compte des risques et opportunités associés au contexte et aux objectifs de l'organisme, aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du système de management de la qualité». Aussi, «Les exigences en matière de système de management de la qualité spécifiées dans la présente norme internationale sont complémentaires aux exigences relatives aux produits et services». Selon les précisions de l’organisation, «L'approche par les risques permet à un organisme de déterminer les facteurs susceptibles de provoquer un écart de ses processus et de son système de management de la qualité par rapport aux résultats attendus, de mettre en place une maîtrise préventive afin de limiter les effets négatifs et d'exploiter au mieux les opportunités lorsqu'elles se présentent». Aujourd’hui, l’environnement et les changements qui accompagnent la dynamique économique exige des entreprises algériennes de satisfaire en permanence aux exigences des clients et de prendre en compte leurs besoins et leurs attentes futures. Un véritable défi qui recommande cette nécessité d'adopter d’autres comportements et d’autres formes de gestion pour améliorer en permanence la qualité du management et par la même, celle des services et produits destinés aux clients sur la base de critères de l’innovation et de la compétitivité.

D. Akila