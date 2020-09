Constructeurs Automobile : Une plateforme numérique de préinscription dédiée aux opérateurs

Une plateforme numérique pour la préinscription électronique des constructeurs automobiles et des concessionnaires de véhicules neufs sera lancée à partir de ce dimanche par le ministère de l'Industrie, a-t-il annoncé dans un communiqué.

«A partir de dimanche 20 septembre 2020, une plateforme numérique dédiée aux préinscriptions électroniques, conformément aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, sera lancée», a fait savoir la même source.

Selon le ministère, cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, édictés respectivement par les décrets exécutifs 20-226 et 20-227 du 19 août 2020.

Dans ce cadre, «le ministère de l’Industrie invite les opérateurs intéressés à se présenter, uniquement sur rendez-vous, au niveau du siège du ministère, pour procéder aux préinscriptions électroniques sur le portail dédié aux dispositifs».

Les opérateurs doivent être munis de leur pièce d’identité nationale, du statut de l’entreprise et du registre de commerce, le cas échéant, précise le communiqué.

Pour l’obtention du rendez-vous, «les opérateurs sont invités ainsi à s’inscrire via l’adresse mail [email protected] ou bien par téléphone», poursuite la même source.