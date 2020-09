Côtes oranaises : Un projet pour l’immersion de six récifs artificiels

L’association écologique marine Barbarous de la wilaya d'Oran prépare, en partenariat avec la direction locale de la pêche et l’université, un projet pour l’immersion de six récifs artificiels au niveau des côtes oranaises, a-t-on appris auprès du secrétaire général de cette association, Amine Chakouri.

L’association Barbarous, qui a déjà réalisé un projet pilote, celui d'un récif artificiel en béton au niveau de la baie de Bousfer, se chargera de la réalisation du récif, de son immersion en eau et du suivi, alors que l’université d’Oran prendra en charge tout ce qui est étude, a expliqué M. Chakouri.

L'entreprise Sonatrach participe également à ce projet, a indiqué le SG de l'association, ajoutant que ce groupe fournira les matériaux nécessaires, du béton dépollué issu d’un ancien réseau de lutte contre les incendies.

Les six récifs seront réalisés au niveau des baies de Bousfer, d'Aïn Turck et de Cap Blanc, a-t-on précisé de même source.

Le premier récif, réalisé en 2017 sur une superficie de 30 mètres carrés, «a donné des résultats probants», a souligné M. Chakouri, indiquant qu’il regroupe actuellement une cinquantaine d’espèces de poissons et de crustacés qui semblent y avoir trouvé un lieu de vie et de reproduction.

Ce récif-pilote, réalisé en partenariat avec l’Université d’Oran, l’Association écologique Barbarous et de la direction de la pêche, avait décroché, en 2018, le prix de la meilleure réalisation en matière de recherche et de collecte de données sur la pêche artisanale, décerné par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

A noter qu'un récif artificiel est constitué d’une structure immergée volontairement pour y créer ou restaurer un écosystème marin.