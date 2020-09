Sonelgaz Constantine : Sensibilisation aux modes de paiement des factures

Au moins 10.120 abonnés raccordés au réseau de basse tension de la concession de l’électricité et du gaz de Constantine (filiale du groupe Sonelgaz) ont été sensibilisés aux différents modes de paiement des factures de consommation énergétique en suspens, a indiqué jeudi la responsable de l’information auprès de cette entreprise, Ouahiba Takhrist. Au cours d’une campagne d’information, lancée mardi dernier dans la wilaya de Constantine, sous le slogan «Payer en toute simplicité et confort», qui a ciblé, dans un premier temps, les endroits publics à travers les quartiers populaires, les clients ont été sensibilisés aux différents modes de règlement des factures d'électricité et de gaz impayées durant la période de confinement, a expliqué Mme Takhrist.

La concession de l’électricité et du gaz de Constantine a procédé au lancement de cette campagne pour permettre aux abonnés n’ayant pas pu parvenir à payer leurs factures de consommation dans les agences commerciales, de s’acquitter des impayés, a-t-elle soutenu, soulignant que «les solutions proposées sont en tout état de cause dans l'intérêt du citoyen et visent à préserver la santé du citoyen et éviter le cumul des redevances de consommation (RC)».

Durant cette opération, des explications ont été fournies aux citoyens, notamment les démarches se rapportant à l’utilisation des nouvelles fonctionnalités et des modalités de paiement via le site électronique de l’entreprise, entre autres, la possibilité de payer la facture par le biais de la carte Eddahabia et la carte interbancaire (CIB), les mesures de protection de l’opération du paiement et la vérification de l'identité du client à travers un code secret envoyé par SMS, a précisé la même responsable.