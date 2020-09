Naâma : Protection de l’Oasis Fournassa contre les inondations

Une opération de correction torrentielle est en cours en vue de protéger l’Oasis Fournassa, dans la commune de Djenine Bourzeg (Naâma), contre les inondations, a-t-on appris auprès de la conservation des forêts de la wilaya, maître de l’ouvrage.

Ce projet, pour lequel une enveloppe budgétaire de 12 millions de dinars a été dégagée, comporte la correction d’un volume de 15.000 mètres cubes par la pose de barricades et de digues, afin de réduire les ruissellements des eaux au niveau des terres steppiques et agricoles et les versants à proximité de cette oasis, classée zone d’extension touristique, selon la même source. La même commune verra, dans les prochains jours, le lancement d’un projet d’éradication de points de stagnation des eaux de l’oued «Rakna» qui traverse la zone urbaine de la ville, a indiqué le P/APC Bentaleb Bousmaha.

Les travaux qui nécessitent un budget de 7 millions DA dans le cadre du programme de développement communal, comprendront la réalisation de canaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que des avaloirs à travers les quartiers de la ville, ainsi qu’au niveau de l’agglomération «Haderat El Makil» relevant de cette collectivité locale, a fait savoir le même responsable.

A noter que les services de la même commune ont entrepris, dernièrement, le nettoyage et l’enlèvement des détritus et des amas de terre du lit de l’oued, pour éviter son inondation durant la saison des pluies et ce, dans le cadre d’une large campagne de nettoiement de l’environnement et d’éradication des décharges sauvages à travers cette commune, a indiqué Bentaleb Bousmaha.