Tizi Ouzou : Le comité du village Tighilt-Mahmoud perpétue les valeurs de «Tajmaât»

La tradition ancestrale de «Tajmaât» se perpétue au village Tighilt-Mahmoud grâce aux actions de solidarité imprégnées d’une sociabilité étendue, menées par le comité de bénévoles.

A l’entrée du village situé à 750 m d’altitude au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou, le visiteur est accueilli par une stèle commémorative érigée en l’honneur des 19 chahid tombés au champ d’honneur pendant la guerre de Libération nationale. Elle est flanquée de part et d’autre de deux fontaines agrémentées d’un parterre de fleurs.

Les rues du village sont pourvues de trottoirs alors que des fresques berbères embellissent les murs des maisons. A la grande place de Tighilt-Mahmoud «Tinatline», une autre fontaine aussi belle que celle de l’entrée du village complète le dispositif d’embellissement de l’axe principal du village.

La propreté du village témoigne de la volonté de ses habitants d’en faire un cadre de vie agréable. Le volontariat est aussi significatif pour la gent féminine que masculine. Regroupées en association, les femmes prennent part à la vie active du village, précise Mme Farida Chebiri.

Le village Tighilt Mahmoud compte plus de 4.000 habitants. Il tient son nom «Mahmoud» en reconnaissance à un autre village «Ath-Mahmoud» (Beni Douala) dont la protection (lanaya, en kabyle) est venue à bout des ennemis des habitants de Tighilt qui les dépossédaient de leur bétail. L’histoire rapporte aussi la résistance des ancêtres de ce village contre l’expédition française, livrant bataille sous la bannière de Chérif Boubeghla le 19 juin 1852.

Le lieu où s’est déroulé cet événement historique est appelé par les villageois «Vaghla», en mémoire de ce héros national. «Cette page d’histoire constitue pour le comité une fierté qui nous pousse à faire toujours mieux», a affirmé le président du comité, Rabah Berrehal.

Les projets lancés ou en voie de l’être sont confiés à Mohamed Ouramdane Ouheb, architecte de formation. Il est prévu la réfection du centre de santé qui sera équipé de tout le matériel nécessaire y compris une ambulance, la rénovation de la principale fontaine pourvoyeuse d’eau riche en vitamines au lieu-dit «Tala Oughelid», et la réalisation d’un manège à côté de l’école.

Il est attendu la construction d’une tour ouverte au public où tous les métiers de l’artisanat seront exposés, ceci pour relancer les métiers de ce secteur dont les retombées économiques seront bénéfiques pour le village.

L’opération de tri sélectif des ordures est prévue dans l’agenda du comité et s’inscrit comme une source de revenus. Le volet social est présent et constitue un axe majeur dans les actions du comité. «La commission sociale apporte une aide aux nécessiteux et aux personnes handicapées à travers la distribution de produits de première nécessité», a précisé le responsable de cette commission, Djamel Tabani.

La commission a mis en place une banque de données des donneurs de sang et organise des campagnes de circoncision en partenariat avec les structures hospitalières. Dans le respect des traditions, le comité organise chaque jour de l’Aïd El Fitr, la distribution de quotas de viande «Timechret».

Classé 8e au concours du village le plus propre en 2017, le comité compte participer à la prochaine édition et ambitionne d’accueillir le festival international «Raconte-Arts».

Le comité travaille en parfaite collaboration avec les élus de l’APC de Souk El-Tenine à leur tête le président, a conclu M. Berrehal.