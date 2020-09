Transport : Quand les fraudeurs s'emparent du «gâteau»

Le taxi clandestin, en ces temps de coronavirus, vit ses plus «beaux» jours. La réticence de certains, le niet catégorique d'autres, quant au recours à cette option, semble, en cette période, reculer, avec l'arrêt du métro qui assurait, depuis sa mise en service, les déplacements d'une bonne partie des usagers des transports en commun.

En effet, louer les services d'un taxi anonyme et non homologué se répand pour devenir le moyen de transport par excellence, pour beaucoup de personnes, notamment durant les week-ends avec l'interdiction de circuler des bus, d'une part, et l'arrêt du transport ferroviaire, d’autre part, dans le cadre des mesures préventives adoptées par les autorités, pour lutter contre la Covid-19.

La pandémie a, à vrai dire, placé la barre haut pour ces transporteurs au noir qui investissent dans le manque de moyens de déplacement pour imposer leur loi durant une crise sanitaire qui perdure depuis plus de six mois, avec toutes les conséquences sur les dessertes des villes et quartiers. Ces opportunistes usent et abusent de la situation actuelle pour imposer au passager des courses à des prix astronomiques y compris lorsqu'il s'agit de petits trajets. Ils arrivent ainsi à tirer leur épingle du jeu facilement en cette période, en choisissant le meilleur client potentiel et la transaction la plus alléchante également.

La chasse au client prend toutes les formes possibles et imaginables. Les fraudeurs sont aujourd'hui bien visibles dans tous les quartiers. Le hic, c'est que même certains taxieurs autorisés se reconvertissent en clandestins, optant pour le système des courses, plus rentables, à leurs yeux. Ces derniers vont jusqu'à exiger parfois, jusqu'à 600 DA, pour un trajet ne dépassant pas les 3 kilomètres.

Cette activité tente, de nos jours, jeunes et moins jeunes qui découvrent, chaque jour, ce commerce juteux, devenu la roue de fortune pour ces derniers. Le cautionnement du citoyen, en fait, a contribué, de manière remarquable à la prolifération de ce phénomène et, par ricochet, la clochardisation du taxi classique. Il faut dire que la mise à l'arrêt du métro et du transport ferroviaire, plus particulièrement, pousse parfois certains à demander jusqu'à 20.000 DA lorsqu'il s'agit d'un déplacement vers une autre wilaya. Face à l'urgence, les gens vont jusqu'à sous-estimer les risques pouvant survenir lors de leurs déplacements, n'étant pas assurés pour ce genre de missions accomplies dans l'opacité absolue.

Arriver à bon port n'est sans aucun doute pas garanti dans tous les cas de figure. Accidents de la circulation et autres mauvaises aventures peuvent transformer le parcours en cauchemar, d'où l'intérêt de repenser ce genre de comportements, malheureusement très répandus, chez nous, et encouragés par la négligence et l'insouciance, monnaie courante des temps modernes.

Samia D.