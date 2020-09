Centre algérien de cinématographie : Partenariat avec l’Ecole supérieure de journalisme

Le Centre algérien de cinématographie, (CAC) représenté par Salim Aggar, et l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information (ENSJSI), représentée par son directeur le Pr Benzaoui Abdesslam, ont signé au siège de l’ENSJSI une convention de coopération visant à mettre en œuvre des collaborations académiques et professionnelles dans des domaines d’intérêt commun, en vue de tisser et de consolider des rapports d’échanges et de coopération entre l’ENSJSI et le CAC.

Selon un communiqué, ces collaborations s’établiront sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels dans les formes suivantes : accompagner les stages pratiques des étudiants de l’ENSJSI, assurer des sessions de formation dans le domaine cinématographique, participer à des manifestations scientifiques-colloques et tables rondes, initier des programmes de recherche appliquée sur des thématiques, éditer une revue semestrielle, si besoin est en version papier et mettre en ligne des conférences et des activités sur les chaînes Youtube des deux institutions.

Le Pr Benzaoui Abdesslam s'est félicité de cette coopération qui apportera un plus aux étudiants de l'Ecole de journalisme et qui contribuera à agrandir leurs connaissances dans le domaine cinématographique et audiovisuel.

Pour sa part, le directeur du Centre algérien de la cinématographie, Salim Aggar, qui gère la Cinémathèque algérienne, a déclaré que cette convention permettra probablement de découvrir de futurs critiques de cinéma et des journalistes spécialisés dans le 7e art. Le directeur du CAC a précisé aussi que la Cinémathèque met à la disposition des étudiants qui veulent approfondir leurs connaissances dans le domaine cinématographique, le Centre de documentation du Debussy qui englobe une importante collection de livres, photos et affiches de cinéma. Pour marquer cet événement, le directeur de la Cinémathèque algérienne a offert au directeur de l’ENSJSI, le beau livre «La saga de la cinémathèque algérienne», qui a été édité à l'occasion de son 50e anniversaire.

De son côté, M. Benzaoui a fait visiter au directeur du Centre algérien de cinématographie, le centre audiovisuel, la bibliothèque et la salle de montage de l’ENSJSI. M. Aggar s'est félicité de l'apport de ces infrastructures qui permettent à l'étudiant en journalisme de passer de la théorie à la pratique.