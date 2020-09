Prix Nibras de la créativité littéraire : El Kasr... siret daftar menssi lauréat

Le roman «El Kasr... siret daftar menssi», de l’auteur Youcef Laichi Mimoun de la wilaya de Djelfa, a remporté le prix Nibras de la créativité littéraire, a-t-on appris jeudi du président de l’association culturelle Nibras de Sétif. Dans une déclaration à l’APS, Nabil Ghandoussi a précisé que cette récompense littéraire nationale, instituée à l’initiative de son association sous la houlette de la commune de Sétif au mois de février dernier, a recueilli 57 ouvrages de l’intérieur et de l’extérieur du pays durant une période de 5 mois et ce, jusqu’au 31 juillet 2020, précisant que 48 essais écrits par des auteurs algériens ont été retenus. Après avoir lu avec minutie tous les ouvrages envoyés, le jury a tranché et sélectionné l’œuvre littéraire dont l’auteur s’est vu décerner le tout premier prix national de la créativité littéraire 2020. Selon Nabil Ghandoussi, ce concours vise à faire connaître et encourager de nouveaux talents littéraires dans le domaine du roman, affirmant que le choix porté sur l’essai qui a été couronné de succès intervient après une évaluation rigoureuse et assidue de la part des membres du jury composé d’experts dans le domaine, issus de plusieurs universités du pays. Se déclinant sur 106 pages scindées en 9 chapitres, ce roman sociétal qui aborde le patrimoine et la religion à travers le rôle spirituel et culturel des zaouïas dans la région saharienne de Touat en plongeant le lecteur dans les tréfonds du désert, a séduit le jury qui a qualifié dans son rapport cet ouvrage d’essai prometteur, se voulant une hymne au désert.