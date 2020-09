Abdelhamid Sahraoui expose à la galerie Racim : Voyage à travers les civilisations

Riche en couleurs, en lignes et en harmonie, pas moins de cent vingt-cinq œuvres signées Abdelhamid Sahraoui illustrent les murs d’une galerie d’art de renom au cœur de la capitale. Une exposition qui offre à ses hôtes une traversée spirituelle à travers le temps.

Les œuvres de cet artiste autodidacte, exposées à la galerie d’art Mohamed-Racim, sont réparties en acryliques et peintures à l’huile, peinture étalée au couteau ou éclaboussures ; ces tableaux s’organisent et prennent essence autour de la thématique des cultures et des civilisations. Organisée par l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, cette exposition se tient depuis le 12 du mois en cours sous le thème «L’art à travers l’histoire… Histoire de l’art rupestre, du Tassili à nos jours». L’artiste traite des relations entre les différentes civilisations et les cultures qu’a accumulées l’Algérie au fil des siècles, relations mettant les uns au contact des autres pour aboutir à une identité spécifique. Le travail pictural de cet artiste-peintre repose sur l’aboutissement d’une longue période de recherche et de réflexion sur le style par lequel il définit sa peinture. Des œuvres évocatrices de l’acquis et de l’héritage culturel de l’artiste.

Il s’agit d’un genre pictural mélangeant d’un geste différentes influences et avec une certaine philosophie, les styles dont il s’est imprégné. Un mélange d’une individualité distinctive et fait avec beaucoup d’imagination. «On sait bien que l’Algérien en lui-même est artiste ; si on passe de Tamanrasset à l’Ahaggar, on voit que les gravures rupestres datent de plus de 12.000 ans ; nous avons le brut, on a la matière, alors pourquoi ne pas développer cette matière pour se ressourcer et donner une touche contemporaine ?», a affirmé Abdelhamid Sahraoui. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette exposition, il explique : «Je me suis inspiré du Sud et j’ai plus d’une cinquantaine d’œuvres qui ont le thème : l’Ahaggar, le tergui et l’écriture tifinagh».

Tout son travail est d’ailleurs issu d’un imaginaire expansif, en continuelle ébullition. Certes, l’on voit des tracés, des lignes et des formes ainsi que des configurations, mais toutes échappent à la «géométrisation». D’emblée, on palpe chez l’artiste, à travers ses différents tableaux, l’absence de forme précise et de composition clairement ordonnée. Son travail se veut authentique, éthéré, mais véhément.

En effet, l’artiste y inscrit des expressions subites, y projette des gestes épais et emportés, le tout se mouvant sous l’emprise d’une gesticulation quelque peu effrénée, un mouvement qui exprime le désir de vouloir échapper à l’humanisation, d’aller vers l’inconnu. L’expression picturale que l’artiste présente à l’observateur est tout à fait à l’image de son mental, d’un subconscient communicatif. L’artiste a souligné : «J’expose des œuvres que j’ai réalisées il y a déjà 25 ans, et des œuvres toutes récentes que j’ai peintes cette année et en 2019». S’agissant des couleurs utilisées, Abdelhamid Sahraoui explique : «Je n’ai pas de préférence de couleurs ; comme je suis physicien de formation, j’ai fait de l’énergétique à l’université de Bab Ezzouar, je vois la couleur d’une manière scientifique».

Il explique, dans ce contexte, que toute couleur peut être fusionnée à une autre : «Il faut savoir comment choisir…

N’importe quelle couleur a son contraste de telle façon de donner un bel aspect de la peinture». Le plasticien, dont les œuvres expriment également des sentiments et de pures sensations, présente aussi une série de calligraphies de style post-contemporain, mettant en relief la beauté et la richesse de la lettre arabe réalisée dans des tons gais, tels que les différentes nuances de rose, jaune, vert et bleu.

L’artiste reprend la palette de couleurs ancrée dans la terre et la naïveté du trait, passant d'une reproduction réaliste à des peintures contemporaines. «Même les couleurs font, chez moi, l’objet de recherches, parce qu’elles sont aussi importantes et aussi complémentaires que le thème», dira Sahraoui. Passant à un style figuratif, Abdelhamid Sahraoui signe une autre série de petits formats à l’architecture et aux monuments de la vallée du Mzab. «Depuis mon jeune âge, je me sentais hanté par cette obsession sans limites dans le domaine de l’art et je me trouvais au paroxysme de mon admiration pour certains peintres tels Mohamed Racim, Issiakhem et surtout la liberté d’action de Picasso», expliquera-t-il. La domination et le lyrisme du grand artiste abstrait, la puissance d’une couleur emportée par une passion dont la parodie grave évoque une orchestration caricaturale.

Les visiteurs de cette exposition découvrent la démesurée rétrospective qui montre comment le peintre Sahraoui s’est acheminé peu à peu vers une telle liberté où il ne sentait plus que le geste des doigts tout en ne se concentrant que sur son chevalet. Cette magnifique exposition se tient jusqu’au 26 du mois en cours. Si vous êtes de passage sur l’avenue Pasteur, faites un saut à la galerie d’Art Mohamed-Racim ; vous serez conviés à un voyage à travers l’histoire.

Sihem Oubraham