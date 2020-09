Grand angle : Bras de fer

Le médiateur nigérian Jonathan Goodluck est annoncé cette semaine à Bamako pour poursuivre les pourparlers avec la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali le 18 août dernier. Car si la Cédéao a accepté l’idée d’une transition de 18 mois, ses dirigeants exigent que cette période soit dirigée par des civils. Option qui ne semble, cependant, pas agréer la junte, qui semble vouloir prendre en charge cette tâche. Devant l’intransigeance de la Cédéao et de l’Union Africaine (UA), qui lors de la réunion de son Conseil paix et sécurité, a réitéré son appel de voir la transition dirigée par des civils, le porte-parole du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) a déclaré que «toutes les options sont sur la table». Les chefs de la junte sont conscients qu’ils n’ont pas une grande marge de manœuvre, d’autant que les déclarations des membres du CNSP qui affirment s’appuyer sur la charte de la transition pour justifier leur maintien à la tête de l’Etat, sont contredites par des représentants de la société civile qui soutiennent qu’ «en aucun cas, la population n’a donné son accord ou son aval pour que les militaires dirigent une quelconque transition». Pour rappel, l’UA a suspendu le Mali de l’organisation le 19 août, au lendemain du coup d’Etat. Pour l’organisation panafricaine, il est hors de question de cautionner une prise de pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. C’est pourquoi elle refuse l’installation d’un président militaire à la tête du Mali. La Cédéao a été la première à exiger des militaires qu’ils rendent le pouvoir aux civils. Elle a fixé l’échéance du 23 septembre pour la désignation d’un président et d’un Premier ministre. Si ce transfert se fait, la mesure sera accompagnée par la levée des sanctions imposées le 20 août. Dans le cas contraire, l’embargo sur les flux financiers et commerciaux sera durci, ce qui ne manquera pas de compliquer davantage la situation socio-économique du pays et de la population. C’est dire que toute la question aujourd’hui est de savoir combien de temps la junte pourra résister aux injonctions de l’UA et de la Cédéao, et si elle est disposée à assumer les conséquences d’un refus de la désignation de civils pour diriger la période de transition fixée à 18 mois. «L’aspect de l’embargo va être intégré dans la prise de décision finale pour la transition», a affirmé la junte, qui semble ainsi disposée à faire des compromis. Le bras de fer qui se profilait sera-t-il évité ? Ce qui est certain, c’est que tout changement anticonstitutionnel est rejeté par les organisations africaines.

Nadia K.