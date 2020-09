Palestine : Quelque 3300 habitations palestiniennes démolies ces six dernières années

Quelque 3300 habitations appartenant à des Palestiniens ont été démolies au cours des six dernières années par l'occupation israélienne, a indiqué Walid Assaf, directeur de la commission de résistance contre le mur et la colonisation. Assaf a révélé jeudi que 17 000 personnes vivent dans la zone dite (C) dans la Vallée du Jourdain, sont menacées d’expulsion». Il a ajouté que «la commission a rejeté il y a deux jours un ordre israélien de démolir cinq sources d’eau à Tubas». Assaf a affirmé également que «les plans illégaux de l’occupation visent depuis des décennies à expulser les Palestiniens de la Vallée du Jourdain, y compris le plan israélien d’Alon de 1967, qui prévoit la saisie des vastes étendues de terres dans la même région pour l’expansion coloniale». Il a invité les habitants palestiniens à suivre juridiquement les dossiers de démolition de leurs établissements et habitations.