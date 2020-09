M. Ammar Belhimer devant l’APN : Favoriser une pratique médiatique sereine et responsable

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que «la nécessité de réformer structurellement le secteur des médias en Algérie imposera la révision de la loi organique relative à l'information».

«La révision de la loi organique de l'information de 2012 sera suivi forcément par la révision du texte de loi sur l'audiovisuel, estimant qu'il serait primordial, du point de vue éthique de prioriser la régularisation de la situation des chaînes privées» a déclaré le ministre.

A une question sur les mesures prises par le département de la communication pour l'amélioration de la qualité des productions audiovisuelles et le respect du cahier de charges, M. Belhimer a fait savoir que le département de la Communication accorde une priorité au secteur de l'audiovisuel à travers «la domiciliation juridique et technologique» de l'activité des chaînes offshores qui exercent dans un marché noir loin de tout cadre réglementaire.

Le ministre soutient que la transgression de la loi a permis à ces chaînes d'exister comme bureaux étrangers. «La loi est claire dans ce cadre en posant la règle que le nombre des fonctionnaires d'un bureau étranger ne devrait pas dépasser 14 personnes alors que les autorités ont laissé le champ libre à ces chaînes offshores régies par des lois étrangères», dit-il.

Il a révélé que plus de 50 chaînes privées ne sont pas agréées et que seulement 6 ont reçu un agrément provisoire pour l'ouverture de bureaux de presse et d'information pour les représenter en Algérie. Evoquant la nécessité de la domiciliation technologique par la mobilisation du potentiel dont dispose l'Algérie à travers le satellite Alcomsat-1, le ministre explique que l'objectif «est de faire migrer les chaînes privées vers le satellite pour l'amortissement des coûts d'investissement et l'accroissement de la rentabilité». L'objectif de la domiciliation technique et juridique permettra, selon M. Belhimer «l'algérianisation de l'industrie médiatique dite de droit étranger».

Dans le même sillage de l'appui des mécanismes de suivi et d'évaluation, le ministre a expliqué que son département s'emploiera à relancer et redynamiser le rôle du groupe de travail interministériel «dans l'objectif de réfléchir à une vision d'ensemble à même de renforcer les facteurs et les conditions de promotion de la liberté d'expression et d'une presse libre, d'une pratique sereine dans le respect des règles de la loi, de la déontologie et du droit du citoyen à l'information».

L'autre axe sur lequel repose la stratégie de réformes est la réflexion sur les mécanismes visant à relancer les autorités de la régulation «un domaine dans lequel la législation s'est révélée inefficace», a-t-il regretté, avant d'affirmer que le ministère veille à l'accompagnement et au soutien des mécanismes chargés du suivi et de l'évaluation de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) «créée en vertu de l'article 64 de la loi organique 12-05 relative à l'information et qui veille à la conformité de tout programme audiovisuel, quel que soit le support de sa transmission, aux lois et réglementations en vigueur».

M. Belhimer, a dans ce sillage, affirmé que la stratégie du ministère «repose sur une réforme globale incluant l'amendement des lois en vigueur et la promulgation de nouveaux textes et mécanismes pour toutes les branches de l'information».



La publicité, l'autre axe des réformes



S'agissant des contenus publicitaires jugés irresponsable compte tenu des effets sur les consommateurs et le public juvénile, le ministre a regretté le fait que «certaines chaînes se permettent de diffuser des contenus et spots publicitaires faisant la promotion de mauvais comportements susceptibles de porter préjudice à l'intégrité physique et psychologique des enfants».

M. Belhimer affirme que le gouvernement est déterminé à encadrer et à réglementer le secteur de la publicité «pour l'assainir des intrus et des opportunistes ainsi que des comportements non-professionnels et contraires aux valeurs de la société et à sa culture».

Le ministre a rappelé dans ce cadre que le secteur de la publicité est inscrit dans l'un des chantiers de la réforme «profonde et urgente» du secteur de la Communication «en vue de promulguer pour la première fois une loi relative aux activités publicitaires avec la participation des différents acteurs et spécialistes».

M. Belhimer rappelle «l'organisation, récemment d'une journée d'information entre la presse nationale publique et privée et l'Agence d'édition et de publicité (ANEP) portant sur les 15 critères transitoires pour l'attribution de la publicité publique de façon légale, transparente et méritée à même de promouvoir la performance et les services de la publicité». Le ministre a fait savoir que son département «organisera des rencontres similaires à l'Est et au Sud du pays avant la mise en application desdits critères en janvier prochain».

M. Belhimer a exhorté les acteurs et professionnels à «apporter leur contribution à cette démarche visant l'assainissement du secteur» ainsi à tout effort visant « l'édification de l'Algérie nouvelle fondée sur la loi et la bonne gouvernance».

Le ministre a été interpellé par un député sur la contribution des médias dans la préservation des constantes de la Nation et la lutte contre les comportements favorisant la violence et le discours de la haine.

M. Belhimer a souligné que l'Algérie était parmi les premiers pays à bannir la violence et à lutter contre l'extrémisme, sous toutes ses formes.

La preuve, selon le ministre, est la mise en place d'une plateforme juridique «renforcée récemment par l'adoption d'une loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine».

Dans le cadre de son plan d'action, le département de la communication contribue à mener des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la violence, de l'extrémisme et des discours de la haine pour «la préservation de l'unité et de la stabilité de la patrie et des valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité rassemblant les Algériens grâce à la contribution des institutions sous tutelle et à travers des programmes constructifs et édifiants pour mettre en avant les préceptes de la religion, de la tolérance, les traditions et valeurs de la société.

Il précise que «le rôle des journalistes dans la lutte contre les différentes formes de violence, de radicalisme et d'extrémisme est primordial». Le ministre a fait savoir que son département leur assure une formation adéquate leur permettant de développer leur performance et d'acquérir les compétences nécessaires en vue de contribuer au renforcement de la stabilité du pays et à la préservation des fondements de la Nation.

Le ministre a évoqué dans ce cadre la réactivation des fonds de soutien à la presse écrite, audiovisuelle et électronique «dans l'objectif d'appuyer également les activités de formation et perfectionner le niveau des journalistes et des professionnels de la communication».

«La réglementation impose aux organes publics et privés de consacrer un taux de 2% des bénéfices annuels à la formation des journalistes et à l'amélioration de leur performance et de leur mise à niveau», précise M. Belhimer pour qui «l'édification de l'Algérie nouvelle sera basée sur la lutte contre la corruption et la moralisation de tous les aspects de la vie publique avec l'accompagnement d'une presse plurielle, responsable, intègre et professionnelle».

Tahar Kaidi