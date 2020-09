Farida Benyahia, présidente du Conseil d'état : Impératif de la promotion de la justice administrative

La présidente du Conseil d'Etat (CE), Benyahia Farida a affirmé, jeudi dernier à Blida, l’impératif d’œuvrer à la promotion de la justice administrative. «Il faut travailler davantage en vue de la promotion de la justice administrative, dont le rôle est indéniable dans la consécration d’un pouvoir judiciaire fort, et l’édification d’une nouvelle Algérie, au sein de laquelle la justice sera l’unique décideur dans toutes les transactions», a indiqué Mme Benyahia, représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans son allocution à la cérémonie d’installation du nouveau président du tribunal administratif de Blida, Abdelkader Derouiche. Elle a souligné l’inscription du dernier mouvement opéré dans le corps des présidents des tribunaux administratifs au titre de «l’intérêt conféré par le Président de la République, aux compétences humaines, et les opportunités offertes aux indices de références des postes d’emploi». «Ces promotions ont pour objectif d’offrir l’opportunité aux compétences pour prouver leurs aptitudes dans la bonne gestion, la direction et la prise d’initiative pour la consécration d’objectifs fixés à l’avance», a-t-elle assuré, en outre.

Après avoir félicité le nouveau président du tribunal administratif de Blida, la présidente du Conseil d'Etat n’a pas manqué de louer «les efforts consentis par son ex-présidente, Hadjira Meslioui, tout au long de sa période de gestion de cet organisme administratif», a-t-elle dit.

Diplômé de l’Ecole supérieure de l’administration, Abdelkader Derouiche, est détenteur d’un doctorat en Loi administrative. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur, dont le dernier en date fut la présidence du tribunal de Relizane.