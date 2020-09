Ministère de la culture : Projet de musée dédié au costume traditionnel

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé jeudi dernier à Alger un projet de création d’un musée dédié au costume traditionnel algérien pour préserver et valoriser ce patrimoine culturel.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé que ce projet sera appuyé par un centre d’interprétation scientifique.

Lors de cette cérémonie de clôture, tenue au palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence de plusieurs membres du gouvernement, de nombreuses créations inspirées du costume traditionnel et des pièces authentiques ont été présentées à l’image du karakou, de la chedda, de la djebba kabyle et de la blousa oranaise.

A cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts a également rendu hommage à d’illustres figures artistiques à savoir la chanteuse et musicienne du diwan Hasna El Becharia, la comédienne Bahia Rachedi, le chanteur et musicien de musique chaouie Abdelhamid Bouzaher et le comédien Mohamed Adjaïmi.