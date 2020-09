Décès de l’historien Abdelmadjid Merdaci : Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à la famille de l'historien et chercheur Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi à l'âge de 75 ans, dans lequel il a salué les contributions du défunt dans l'enrichissement de la pensée et de l'histoire, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Suite au décès du chercheur et historien Abdelmadjid Merdaci, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a salué les contributions de l'éminent professeur universitaire dans l'enrichissement de la pensée et de l'histoire, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis et d'assister les siens en cette épreuve», précise le communiqué.

Le défunt inhumé au cimetière central de Constantine

Une foule de proches, d’amis, de responsables et de citoyens a accompagné hier le sociologue et historien Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi soir à Alger, à sa dernière demeure au cimetière central de Constantine.

Affligé par la disparition d’un frère et un ami, l'artiste-peintre et sculpteur Ahmed Benyahia a déclaré à la presse que «Constantine et l’Algérie ont perdu un de leur brave fils avec la disparition de Abdelmadjid Merdaci.»

«J’ai connu Abdelmadjid en 1950 à la rue Rabaine Cherif, la rue où était implantée l’imprimerie du Cheikh Benbadis et le lieu où nationalistes, patriotes et artistes se rencontraient. Et ce qui nous avait lié, était la passion vouée à Constantine, son art et son histoire», confie avec tristesse l’artiste.

Et d’ajouter : «Abdelmadjid donnait du sien pour mettre en avant l’histoire de Constantine et de l’Algérie dans divers domaines et n’hésitait pas à exprimer ses points de vue et à porter son regard sur la société.»

Pour l’ancien ministre de la Santé, Pr Abdelhamid Aberkane, parmi les premiers à se déplacer au cimetière central pour assister à l’arrivée de la dépouille d’Abdelmadjid Merdaci, le sociologue et l’historien était «une personnalité nationale immense qui avait consacré sa vie au savoir, à l’histoire de la société algérienne et à la Révolution libératrice.»

Au sortir du cimetière, la fille du défunt, Meriem Merdaci, éditrice et ancienne ministre de la Culture a déclaré que «Abdelmadjid Merdaci rêvait d’une Algérie moderne et avait contribué à former, en tant qu’enseignant universitaire des générations.»

Un analyste avéré du Mouvement national

Le monde de la recherche universitaire et académique, vient de perdre une de ses éminentes figures. L'historien et sociologue Abdelmadjid Merdaci, est décédé jeudi dernier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Diplômé en histoire, docteur d'Etat en sociologie, le défunt était professeur à l'université de Constantine.

Feu Abdelmadjid Merdaci s’est consacré avec beaucoup de compétence et de constance dans l’effort à l’étude du Mouvement national algérien et la guerre de Libération. Dans ce vaste champ de la recherche historique à défricher en permanence, compte tenu de son importance, pour les générations actuelles et futures, le Pr. Merdaci a tenu à apporter sa contribution.

Faisant preuve d’un grand attachement à notre patrimoine culturel, le défunt a également écrit des ouvrages sur la musique algérienne et l'histoire de la ville de Constantine, son lieu de prédilection. Il collaborait régulièrement dans des journaux nationaux, participait à des émissions télévisuelles et radiophoniques pour informer et faire connaître l’histoire de l’Algérie à un maximum de gens, par des interventions simples et abordables. Il a souvent pris part à des séminaires, à des conférences, à des tables rondes portant sur des thèmes et des préoccupations liés au Mouvement national algérien depuis son émergence.

Ses travaux sont une contribution à l’écriture de l’histoire, un domaine auquel le Pr. Merdaci a réservé le plus clair de son activité universitaire, enrichissant autant que faire se peut, la bibliothèque historique algérienne par un travail mémoriel essentiel, avec une incontestable impartialité.

Il convient de rendre hommage à sa contribution à éclairer les citoyens en générale, et les lecteurs férus d’histoire, notamment les questions relatives à la lutte de Libération nationale, sans esprit de parti-pris, sans occultations.

L’apport de cet universitaire ainsi que celui de tous les historiens algériens dans cette œuvre nécessaire d’écriture de notre histoire nationale, est précieux quand on dénombre des tentatives de chercheurs outre-Méditerranée qui se sont beaucoup résolus à travestir par des faits erronés, l’histoire de l’Algérie, notamment dans son segment contemporain.

En tant que sociologue, Abdelmadjid Merdaci a accompli un travail d’analyste averti de la société algérienne. Là aussi, on ne peut que saluer son sens de l’objectivité et une pertinence avérée.

Le Pr Abdelmadjid Merdaci a été inhumé hier à Constantine.

M.B.

///////////////////////////////////

Condoléances de M. Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé vendredi dernier un message de condoléances à la famille de l'historien et sociologue Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie.

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès du professeur, chercheur et historien Abdelmadjid Merdaci, que Dieu lui fasse miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis et d'assister les siens dans cette épreuve», a tweeté M. Djerad sur son compte personnel.



M. Goudjil présente ses condoléances



Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille de l'historien Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie, dans lequel il a mis en avant le rôle du défunt «au service de la culture algérienne».

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès du professeur et historien Abdelmadjid Merdaci. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis et de prêter réconfort aux siens dans cette épreuve», a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

«Outre son apport à la culture algérienne, le défunt a contribué, par ses recherches, études et ouvrages de qualité en sociologie et en histoire, à l'enrichissement de la bibliothèque algérienne», a-t-il ajouté.