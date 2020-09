Etats-Unis : Près de 550.000 enfants dépistés positifs

Près de 550.000 enfants aux Etats-Unis ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 depuis l'apparition de la pandémie, selon un nouveau rapport de l'Académie américaine de pédiatrie et l'Association des hôpitaux pédiatriques.

Au total 72.993 nouveaux cas de la maladie ont été recensés chez des enfants entre le 27 août et le 10 septembre, ce qui représente une augmentation de 15% du nombre de cas enfantins au cours des deux dernières semaines, selon ce rapport.

Au total 549.432 cas de Covid-19 chez des enfants ont été recensés aux Etats-Unis jusqu'à présent, et les enfants représentent 10% du nombre total de cas, selon le rapport.

Le taux global est de 729 cas pour 100.000 enfants dans la population.

Les enfants représentent entre 0,6% et 3,6% du total des hospitalisations signalées, et entre 0% et 0,3% du total des décès dus au Covid-19, selon la même source.

«A ce stade, il semble que les cas de maladie grave due au Covid-19 soient rares parmi les enfants.

Toutefois, les Etats devraient continuer de soumettre des rapports techniques détaillés sur les cas de Covid-19, les dépistages, les hospitalisations, et le taux de létalité par classe d'âge et par groupe ethnique, afin de mieux documenter et surveiller les effets du Covid-19 sur la santé infantile», indique le rapport.