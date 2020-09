La ministre allemande de l’éducation et de la recherche : «Aucun vaccin ne sera largement disponible avant la mi-2021»

Aucun vaccin contre le nouveau coronavirus ne sera largement disponible avant le milieu de l'année prochaine, a déclaré mardi la ministre allemande de l'Education et de la Recherche, Anja Karliczek.

«Nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée en termes de développement d'un vaccin, et beaucoup de choses peuvent encore se passer dans les prochaines semaines», a indiqué Mme Karliczek lors d'une conférence de presse. Elle a également souligné l'importance de confirmer qu'un éventuel vaccin soit absolument sûr.

La sécurité revêt en effet «une priorité absolue», a déclaré Mme Karliczek, car un vaccin ne pourra être utilisé que si ses bénéfices sont prouvés et significativement supérieurs aux risques potentiels.