Vaccin accessible à tous : Guterres appelle à la solidarité internationale

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mardi la communauté internationale à s'unir pour trouver un vaccin contre la COVID-19 qui soit accessible à tous.

«Alors que la pandémie de COVID-19 a mis notre monde sens dessus dessous, nous avons à nouveau pu constater que la solidarité internationale n'était plus une affaire de choix, mais une obligation», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une cérémonie en commémoration du 59e anniversaire de la mort de feu le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjold. «Cela signifie travailler ensemble pour stopper la propagation du virus», a expliqué le secrétaire-général, ajoutant que la communauté internationale devrait travailler ensemble «pour trouver un vaccin qui soit accessible à tous».

«Et, de manière tout aussi importante, travailler ensemble pour mieux guérir, protéger les plus vulnérables et réduire les inégalités (qui sont) accentuées par la pandémie», a indiqué M. Guterres.

«Alors que nous tournons nos regards vers la nouvelle session de l'Assemblée générale qui doit débuter aujourd'hui, appuyons-nous sur cet héritage extraordinaire pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés et, ensemble, bâtir un monde plus pacifique, plus juste et plus durable», a souligné M. Guterres.

Economiste et diplomate suédois, Dag Hammarskjold a été le second secrétaire-général de l'ONU. Il reste la plus jeune personne à ce jour à avoir exercé ce poste, puisqu'il n'était âgé que de 47 ans lorsqu'il est entré en fonctions en 1953. Son second mandat a été écourté lorsqu'il est décédé dans le crash de son avion en Rhodésie du Nord, alors qu'il se rendait pour des négociations de cessez-le-feu durant la crise du Congo, le 18 septembre 1961.