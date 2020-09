UNFA : «Un important projet»

«La révision de la Constitution est l’une des revendications du Hirak qui a appelé au changement et nous devons nous mobiliser pour vulgariser le contenu de cet important projet qui tracera l’avenir de l’Algérie» a souligné, hier, la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes, Mme Nouria Hafsi. Elle a indiqué que le projet de révision de la Constitution constitue un grand pas vers la démocratie, ajoutant que le pays amorcera un virage important dans son développement économique et social.

Mme Hafsi a valorisé l’amendement constitutionnel qui a apporté de grands changements, notamment en mettant en exergue le principe des libertés.

Pour elle, l’exercice des libertés est un levier important dans la concrétisation de la démocratie et un des piliers fondamentaux de l’Algérie nouvelle. La secrétaire générale de l’UNFA a indiqué que le projet de la nouvelle Constitution est très clair au sujet de la séparation des pouvoirs et la préservation de l’identité nationale. «Notre appartenance identitaire est très claire dans cette nouvelle Constitution, notamment à travers la mise en valeur des acquis de l’identité nationale et les principes de la Déclaration du 1er Novembre», a-t-elle déclaré, mettant l’accent sur la consolidation de l’identité nationale.

L’Union nationale des femmes algériennes qui a adhéré aux grandes lignes de cette nouvelle loi fondamentale, a salué la constitutionnalisation des droits de la femme. «Ceci constitue une avancée importante pour la préservation des droits de la femme en Algérie», estime Mme Hafsi. «Nous sommes très satisfaits des propositions que nous avons émises et qui ont été prises en compte», dit-elle.

Elle dira que beaucoup de mesures ont été prises en faveur de la femme, mais la constitutionnalisation de ces droits est un grand pas qui va lui permettre d’être un partenaire réel pour participer à la vie publique. Elle ajoute que la femme a franchi un pas intéressant dans la concrétisation de ses droits constitutionnels ce qui est un outil efficace pour son émancipation.

«Nous avons toujours dit que la femme est l’égale de l’homme dans la Constitution. Cette égalité se renforce avec le projet constitutionnel. La femme va jouer pleinement son rôle d’actrice essentielle dans le développement économique et social», a relevé Mme Hafsi.

S’exprimant sur la place accordée à la société civile, dans la nouvelle Constitution, la secrétaire générale de l’UNFA a mis en relief le rôle des associations et leur précieuse contribution dans le développement. «La société civile a toujours joué un grand rôle. L’association des femmes musulmanes qui a été créée en 1947 a joué un très grand rôle dans le mouvement politique», a-t-elle rappelé, citant aussi l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les Scouts qui ont participé de façon très active dans la vie politique, sociale et économique du pays.

Selon Mme Hafsi, cette prise de conscience du rôle de la société civile est fondamentale du moment qu’elle constitue la colonne vertébrale pour la concrétisation des programmes du gouvernement.

Elle notera le fait qu’il existe un bon nombre d’associations en Algérie qui œuvrent dans différents domaines et qu’il va falloir les former pour leur permettre de participer activement dans la vie publique.

Mme Hafsi a relevé la nécessité de vulgariser le projet de la nouvelle Constitution. «Nous avons déjà commencé à nous mobiliser pour la vulgarisation de cet important projet», a-t-elle indiqué, précisant que l’Union qu’elle dirige est présente dans les 1.541 communes du pays. La mobilisation de l’UNFA se fera à travers ses bureaux communaux et de wilayas pour permettre aux femmes de connaître leurs droits et aller voter en masse le jour du référendum.

Kamelia Hadjib