Mouvement El Islah : Consacrer la souveraineté populaire et l'unité nationale

Le président du Mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que la révision de la Constitution soumise à référendum le 1er novembre prochain, «garantira l'édification de l'Algérie nouvelle et consacrera la souveraineté populaire et l'unité nationale».

M. Ghouini qui supervisait l'ouverture de la 11e université d'été a indiqué que la révision constitutionnelle «est une réponse aux revendications légitimes» exprimées par les Algériens lors du Hirak populaire, qui a garanti «avec flexibilité une séparation des pouvoirs» et opéré «un net équilibre» des prérogatives, tout en consacrant les mécanismes de contrôle constitutionnels et juridiques «inédits».

A cette occasion, M. Ghouini a affirmé que son mouvement qui accompagnait le processus de révision constitutionnelle, affirmait sa présence dans les différentes étapes, annonçant que le Conseil consultatif «a tranché la position du mouvement qui votera en faveur de cet amendement».

Il a appelé les Algériens à un «sursaut collectif» à même de faire aboutir le référendum sur la révision constitutionnelle et tous les chantiers de réformes initiés dans différents dossiers : politique, économique et social.

Par ailleurs, l'ambassadeur de Palestine à Alger, Amin Makboul, présent à l'ouverture des travaux, a salué la position de l'Algérie qui soutient la cause palestinienne et son peuple face à l'occupation sioniste.

Le peuple algérien est «l'un des peuples les plus sensibles à notre cause, ayant lui-même souffert des affres du colonialisme», a-t-il ajouté.