COMMENTAIRE : Plein sud

La prise en charge des zones d’ombre dans le plan de relance économique du Président de la République ne saurait faire l’impasse sur l’immensité des régions sahariennes où beaucoup reste à faire pour désenclaver ces régions où, en raison des distances, la moindre démarche administrative peut relever d’un véritable parcours du combattant. Que dire lorsqu’il s’agit d’une consultation médicale ?

A titre d’exemple, et il convient de relever cette louable initiative d’un citoyen de Laghouat qui a mis deux bus à la disposition des candidats au Bac pour pouvoir se rendre au centre d’examen distant de 50 km de leur lieu de résidence. L’entraide, aussi généreuse soit-elle, ne saurait cependant constituer une panacée pour prendre en charge les multiples préoccupations des populations isolées et les réglementations devraient pouvoir être adaptées aux spécificités locales. Il faut donc une réelle et forte volonté des décideurs locaux afin de concrétiser sur le terrain les décisions politiques prises au plus haut niveau de la hiérarchie. L’ampleur et la diversité des réalisations à entreprendre nécessitent en termes de volumes et de coûts, de la part de l’Etat centralisateur, des efforts financiers colossaux en vue d’intégrer ces zones dans une vision à long terme et en faire des vecteurs de richesse hors hydrocarbures.

A ce titre, les pouvoirs publics misent beaucoup sur le développement de l’agriculture saharienne, ce qui a donné lieu à la création d’un ministère chargé de l’agriculture saharienne qui aura pour mission de mettre en valeur les fabuleuses potentialités des sols connus pour présenter un taux élevé de fertilité.

En effet, le sud du pays s’impose aujourd’hui comme la variable principale dans l’équation du développement après le pétrole. Gisement immense d’énergies renouvelables, il représente un formidable potentiel pour le développement de l’agriculture et constitue toujours une destination touristique très prisée quand bien la situation actuelle, en raison de la pandémie, en fait un parent pauvre des autres secteurs.

Par ailleurs, les investissements gigantesques de l’Etat pour la valorisation des ressources hydriques constituent l’une des conditions essentielles pour consolider la démarche de développement de cette partie du pays.

Dans ce sens, les responsables locaux de ces régions reculées devront s’attacher à rechercher les solutions les plus à même de contribuer à la création de richesse et d’emploi.

Pour ce faire, le wali, au carrefour de toutes les sollicitations, devra sortir plus souvent de sa tour d’ivoire et aller s’enquérir sur le terrain-en associant les populations concernées-de la réalité des problèmes, loin des effets d’annonce sans lendemain, en travaillant à déceler les opportunités les plus adaptées à la configuration sociale et géographique et aux besoins des populations concernées.

Kamel O.