Ouargla : Plus de 1.250 artisans ont bénéficié de l’aide de l’Etat

Pas moins de 1.273 artisans immatriculés à la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya d’Ouargla ont bénéficié de l’aide de solidarité octroyée par l’Etat pour soutenir les métiers impactés par les répercussions des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris jeudi des responsables de la CAM.

Activant notamment dans les domaines de l’artisanat d’art, la production de matières et les services, ces artisans se sont vus pour certains octroyer trois allocations, chacune de 10.000 DA, alors que d’autres n’en ont perçu que deux en raison du non-respect des délais réglementaires pour le dépôt des dossiers, a expliqué le directeur de la CAM, Abdelkader Hachani.

Le même responsable a fait état, en outre, de la préparation prochaine d’une autre liste de métiers d’artisanat traditionnel devant bénéficier de l’allocation de 30.000 DA, à la faveur des efforts des pouvoirs publics pour l’accompagnement et le soutien des artisans en vue d’atténuer les retombées négatives de la pandémie et leur permettre de continuer leurs activités.

La CAM d’Ouargla recense 8.250 artisans, dont 30% dans l’artisanat, 20% dans la production de matières et 45% activent dans les services.