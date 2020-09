Communauté nationale à l’étranger : Appel à la reprise des vols

Le député Noureddine Belmeddah, représentant à l’APN de la communauté nationale à l’étranger a adressé une lettre au Président de la République dans laquelle il appelle à la reprise des vols à l’international car des milliers d’Algériens sont toujours bloqués à l’étranger.

«La communauté algérienne vous prie de prendre la décision de lui permettre de voyager vers et depuis leur patrie, et s’engage à prendre toutes les mesures préventives nécessaires», a écrit M. Belmedddah.

L’ouverture ou la fermeture de l’espace aérien est une décision souveraine qui ne sera rendue que par les plus hautes autorités de pays. Mais des voix se sont, également jointe à cet appel sur les réseaux sociaux où des Algériens ont exprimé leur désarroi. Plusieurs groupes Facebook ont été créés à cet effet.«Permettez-nous rejoindre nos familles», réclame un membre du groupe. Par ailleurs, le Hashtag «ouvrez_nous_les_frontières» a été lancé sur Twitter pour demander aux autorités de procéder à la réouverture des frontières pour permettre aux Algériens de la diaspora de retrouver leurs proches.

«Cela fait plus de 7 mois que je n’ai pas vu mes enfants, il faut trouver une solution la situation ne peut durer», déclare Sidou, bloqué en Hongrie depuis mars dernier. Les citoyens réclament aussi la programmation de nouvelles opérations de rapatriement.

«C’est vrai que ces rapatriements ont beaucoup coûté à l’Etat. Pourquoi ne pas organiser des vols avec la présentation d’un test PCR obligatoire de moins de 72 h à l’enregistrement, chacun paie son billet et sa mise en quarantaine», propose Fatih.

Les hommes d’affaires ne sont pas en reste. Ils adhérent à ce mouvement, surtout que cette pandémie a porté préjudice à leurs activités.

M. Mohamed Omar Dehbi, chef d’entreprise algérien résidant en Espagne vient de mettre en ligne une pétition pour demander au Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, d’ouvrir les frontières. La pétition a été signée par une centaine d’Algériens qui ont estimé qu’il faut vivre avec cette pandémie et renforcer le protocole sanitaire et non pas fermer les frontières. «Nous appelons le Président de la République à ouvrir les frontières dans les plus brefs délais. Ils s’engagent à respecter les mesures de prévention requises», a écrit le vice-président du forum algéro-turc, Nour El Islam Touat

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie a fait savoir que l’ouverture des frontières doit intervenir progressivement tout en définissant une liste spécifiant les pays dont les ressortissants sont interdits d’entrer en Algérie.

Sarah Benali Cherif