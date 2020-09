Kouba : Le ministre de l’Education inspecte l’annexe de l’ONEC

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a effectué jeudi une visite à l'annexe de l'Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger) à l'occasion de la clôture des travaux du centre d'impression des sujets du baccalauréat (session 2020).

Le ministre a salué, à cette occasion, les efforts du staff d'impression des sujets du baccalauréat (inspecteurs, enseignants et cadres et fonctionnaires de l'Office, 35 jours durant, louant «leur dévouement en vue de préserver la crédibilité de cet examen».

Pour le ministre, les sujets du bac étaient «abordables pour les candidats de niveau moyen» qui ont été puisés des cours dispensés par les enseignants, ce qui a laissé une bonne impression chez les candidats dans un climat de sérénité».

Après avoir salué les conditions dans lesquelles les examens du BAC et du BEM se sont déroulés grâce aux efforts des cadres de l'éducation ainsi que les autres secteurs ayant accompagné le secteur de l'Education, à l'instar des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la Justice, de la Poste et des Télécommunication, de la Santé de la Solidarité nationale et des services de sécurité, tous corps confondus.

Le nombre des sujets élaborés et imprimés au centre d'impression s'élève à 252 sujets avec un total de près de 30 millions pages (A 4), Le nombre des portefeuilles s'est établi à 107.925 portefeuilles.

Le ministre a exprimé sa reconnaissance pour les efforts consentis par tous les intervenants dans l'organisation des examens scolaires officiels, appelant à la poursuite des efforts durant les prochains rendez-vous au service de notre patrie».