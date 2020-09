Contrôle technique automobile : 50 millions de véhicules examinés

Depuis le 1er février 2003, date de démarrage du contrôle technique automobile, pas moins de cinquante millions de véhicules ont été examinés. L’annonce a été faite, jeudi dernier, par M. Salmane Ameur, cadre au ministère des Transports à la radio nationale. Ce responsable a axé son intervention sur l’importance du contrôle technique pour les propriétaires des véhicules qui seront, ainsi, informés de tout défaut ou dysfonctionnement éventuel. Les objectifs de cette mesure portent également sur la prévention et la sécurité routière, la contribution à la réduction des accidents de la route et du coût induit pour la collectivité locale, la préservation de la santé publique, la protection de l'environnement et l'accroissement de la durée de vie du parc national des véhicules automobiles. Ce dispositif qui concerne les véhicules lourds et légers, contribue à réduire les accidents de la circulation. Les accidents sont généralement provoqués par un certain nombre de facteurs récurrents. Figure en tête de liste, l’élément humain (excès de vitesse, non-respect du code de la route, utilisation du téléphone portable, manœuvres dangereuse etc.), avec un taux de 94%, suivi de l’état du véhicule, puis de l’environnement. L’examen périodique du véhicule intervient en réponse au souci permanent d’optimiser la sécurité routière.

Des unités de contrôle en progression



Autre annonce mise en relief par M. Salmane Ameur : le nombre de centres de contrôle est appelé à être revu à la hausse. «Actuellement, 110 nouvelles agences de contrôle sont en cours de réalisation», dit-il. Elles viendront s’ajouter aux 421 unités en exercice, a-t-il révélé.

Lors de la mise en place du dispositif, le démarrage s’est effectué avec 83 agences qui ne passaient au peigne fin que les véhicules utilitaires, dans une première étape, avant la généralisation par la suite, de l’opération aux autres types de véhicules. Aujourd’hui, il existe même des stations mobiles entièrement équipées qui sont mises à la disposition des citoyens habitant des régions éloignées, au sud du pays par exemple. Enchaînant sur les facilitations offertes aux propriétaires de véhicules, il évoque «la possibilité d’effectuer le contrôle où que l’on se trouve et quel que soit le lieu de résidence».

L’ENACTA fait de son mieux pour participer à cet effort de sécurité routière en s’assurant que le véhicule contrôlé ne représente aucun danger.

Le contrôle périodique est obligatoire pour les véhicules de tourisme, du transport en commun des personnes, les véhicules de transport de marchandises, les taxis, les auto-écoles, les véhicules de transport de matières dangereuses, les ambulances, les véhicules de dépannage et les locations auto.

Le contrôle technique porte sur de dix organes du véhicule incluant le freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage et la signalisation, la liaison au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques ainsi que la pollution sonore. Les poids lourds sont minutieusement contrôlés. L’opérateur auquel est assignée la mission de contrôle examine 132 points au niveau des véhicules légers et 152 points au niveau des poids lourds.

Pour ce qui est du procès-verbal sanctionnant la visite aux agences de contrôle, obligatoire pour la circulation du véhicule, celui-ci retrace les différentes pannes découvertes. Les véhicules contrôlés sont soumis à l'une des trois mesures suivantes : ils peuvent être acceptés lorsqu’il n’y a pas de défauts relevés ; ils sont refusés sans interdiction de circuler ou alors refusés avec interdiction de circuler (immobilisation).

Selon la gravité des défauts constatés, les véhicules sur lesquels sont constatés des manquements sont mis en sursis de 15 jours et plus si nécessaire, le temps pour leurs propriétaires de faire les réparations qui s’imposent, avant de revenir à l’agence de contrôle pour se faire délivrer un PV sans mention marginale.

Dans le cas où ces derniers dépassent le délai du sursis, les propriétaires des véhicules doivent impérativement refaire le contrôle intégralement.

Soraya Guemmouri