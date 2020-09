Changements climatiques : Contribuer à la protection de la couche d’ozone

Lors de la célébration de la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone, sur le thème «l'Ozone pour la vie : 35 ans de protection de la couche d'ozone», Mme Benharrats a mis l’accent sur les engagements internationaux de l'Algérie suite à l’approbation par notre pays de la Convention de Vienne en 1992, du protocole Montréal 1987 et de l’accord de Paris en 2016 ainsi que l'adoption d'un plan national du climat en septembre 2019.

Après avoir précisé que ces engagements sont orientés vers la réduction des séquelles de ce phénomène, la ministre a également rappelé l'engagement de l'Algérie à réduire d'ici 2030, les gaz à effet de serre à hauteur de 7%, en comptant sur ses capacités et ses moyens. Elle a indiqué que ce taux pourrait augmenter «si l'Algérie venait à bénéficier de l'appui financier et technique nécessaire».

Mme Benharrats a également déclaré que la modernisation des textes juridiques sur la protection de la couche d'ozone est en cours, conformément aux engagements internationaux du pays. Dans son intervention, le représentant de l'ONU en Algérie a salué les efforts de l'Algérie, notamment en ce qui touche à la protection de la couche d'ozone et à la réduction de la pollution, les émanations de gaz pour honorer ses engagements internationaux.

Lors de son intervention axée sur la problématique de la couche d’ozone et à la mise en œuvre du protocole de Montréal en Algérie, la directrice des changements climatiques au ministère de l'Environnement, Fazia Dahleb, a indiqué que l'Algérie a procédé, dans une première étape, à l'élimination définitive du gaz CFC qui était utilisé dans plusieurs secteurs industriels, en particulier dans la fabrication des appareils électroménagers, en attendant la généralisation de la substitution de ce gaz polluant par un autre gaz moins nocif pour l'environnement et la couche d'ozone. D’autres interventions ont eu lieu de la part de spécialistes et experts dans le domaine de l’environnement sont celle qui a eu trait à l’état d’avancement des projets de coopération entre le ministère de l’Environnement et l’ONUDI. Hamza Hichem