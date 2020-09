Assurance : Un chiffre d’affaires en baisse

Afirca ReAfrica Re enregistre, au 30 juin 2020, un chiffre d’affaires de 393,04 millions USD, en baisse de 8,99% par rapport aux 431,87 USD comptabilisés à fin juin 2019. Ce recul est dû à la dépréciation de plusieurs monnaies de cédantes africaines particulièrement en Afrique du Sud, Nigeria, Algérie, Tunisie, explique Atlas-mag. Le résultat technique net s’établit à 5,47 millions USD au premier semestre 2020 contre une perte de 14,32 millions USD une année auparavant. Le bénéfice net affiche une hausse de 30,09% passant de 14,39 millions USD en 2019 à 18,72 millions USD douze mois plus tard. Le ratio combiné s’améliore de 6,39 points à 98,21%. La Compagnie centrale de réassurance – Algérie — est classée au troisième rang des réassureurs africains, selon le chiffre d’affaires 2018. Selon AM Best, qui publie le top 50 des réassureurs mondiaux en 2019, c’est la deuxième année consécutive que la première place du classement est occupée par Swiss Re. La société helvétique enregistre 42,228 milliards USD de primes émises brutes, en hausse de 16% par rapport à 2018. Cette performance est à mettre à l’actif du développement de l'activité dans les zones Amérique et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Ces deux régions comptent pour 25,1% des revenus de Swiss Re. La deuxième place du classement revient à Munich Re avec 37,864 milliards USD de primes. Hannover Re garde la troisième position avec 25,309 milliards USD de primes.

AM. Best souligne que les dix premiers réassureurs totalisent 69% des encaissements. Le ratio combiné moyen de l’ensemble des sociétés s’établit à 102,4%, en légère détérioration par rapport à 2018 (100,9%).