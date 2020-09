Reprise post-pandémie en Afrique : Ne pas décourager les investisseurs

Control Risks, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques, et NKC African Economics, cabinet international de conseil indépendant, ainsi que la filiale d'Oxford Economics, spécialisée dans les questions africaines, ont publié récemment la cinquième édition de l’Africa Risk-Reward Index.

La pandémie de Covid-19 a affecté l'amélioration générale des scores de risque et de performance observés sur le continent africain ces dernières années, mais cela ne doit pas décourager les investisseurs. Le relèvement de l'Afrique pourrait être long et irrégulier, mais il pourrait aussi avoir un effet transformateur.

L'Ethiopie a connu les plus fortes baisses de notation. La note de risque de l'Égypte est restée relativement stable, mais sa note de performance a été durement touchée par le triple coup de la pandémie, de la faiblesse des prix du pétrole et de la chute des revenus du tourisme. Le score de risque de l'Algérie a progressé depuis les manifestations de masse et les élections historiques de 2019, mais les défis pour son économie, dépendante du pétrole, ont encore fait baisser son score global.

«La pandémie de Covid-19 est une crise mondiale, mais la reprise sera plus lente et irrégulière sur le continent», prévient Barnaby Fletcher, directeur associé de Control Risks. «Toutefois, cette reprise permettra aux gouvernements à travers le continent de s'attaquer aux contraintes structurelles et de promouvoir de nouvelles stratégies. Nous observons déjà des progrès en ce sens, et pour les investisseurs, cela implique des opportunités intéressantes».

L'impact immédiat de la Covid-19 fera subir à l'Afrique sa première récession en 25 ans, mais le plus inquiétant est le manque de marge de manœuvre budgétaire dont disposent les gouvernements africains pour engager des dépenses inhérentes à la relance. Pour de nombreux pays, la reprise économique devra être menée par un secteur privé déjà affaibli et encore fragilisé par la pandémie.

«L'impact économique de la Covid-19 sera variable, mais la reprise le sera encore plus», déclare Jacques Nel, responsable de la macroéconomie africaine chez NKC African Economics. «Les optimistes espèrent assister à une relance sans pareille à l’heure où les gouvernements lancent des réformes plus que nécessaires, tandis que les pessimistes prédisent un continent régressant de plus d'une décennie. La réalité se situera quelque part entre les deux, chaque pays trouvant une place unique sur cet échiquier».

Toutefois, certains éléments indiquent déjà que cette crise sans précédent a engendré des réformes salvatrices. Dans un contexte mondial instable, les gouvernements africains ont un besoin urgent de développer la production en aval, les chaînes d'approvisionnement régionales et les marchés de capitaux nationaux. Il semble également qu'une grande partie de la main-d'œuvre intègre l'économie formelle pour accéder au soutien financier du gouvernement et faire face aux mesures d'endiguement de la pandémie. Certaines de ces tendances ont vu le jour avant l'apparition de la pandémie, mais la Covid-19 semble les avoir accélérées. Les investisseurs qui restent en Afrique malgré le ralentissement actuel auront non seulement un rôle important à jouer dans sa reprise, mais ils y verront aussi des changements et des opportunités prometteuses.

Les investissements en faveur des technologies africaines ont atteint des niveaux record ces dernières années. Ils devraient diminuer en 2020, conséquence des récentes difficultés du secteur et de l'impact de la COVID-19 sur le financement extérieur. Toutefois, toute baisse de ce type doit être considérée comme une occasion de repenser les attentes et les méthodes de chacun, et non comme une indication selon laquelle les secteurs concernés seraient moins attrayants.

L'Afrique a toujours lutté pour écrire sa propre histoire et dépasser les généralisations, ce qui donne à penser que pour le continent tout entier, les chances de rédemption ou de devenir la prochaine puissance économique se seraient volatilisées. Cette lutte s'intensifie davantage dans la mesure où les acteurs internes et externes répandent activement des idées erronées par le biais d'opérations d'influence et de campagnes de désinformation.

Les puissances étrangères impliquées dans de telles pratiques sont motivées par la concurrence géopolitique en Afrique, qui n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie. En outre, les gouvernements africains renforcent leurs propres capacités en vue de déployer des campagnes similaires.