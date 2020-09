Bordj Bou Arreridj : Entrée en production de 20 usines

La wilaya, qui a connu une dynamique certaine en matière d’investissements dans les années 1990 et 2000, a enregistré ces dernières années des retards dans la réalisation des projets à cause des problèmes d’aménagement des zones d’activité et industrielles, comme l’absence de routes et différents réseaux. Le ministère de l’Industrie tente de régler ce genre de contrainte en concertation avec les responsables locaux.

La wilaya a aussi souffert de l’instabilité de l’encadrement : un facteur qui a été une source de désagrément pour les investisseurs qui n’avaient pas toujours le même interlocuteur en l’absence de guichet unique. Le développement de l’activité industrielle dans la wilaya a alors été touché de plein fouet.

En 5 ans, la wilaya a connu 5 walis. Le dernier d’entre eux est resté à son poste moins de 4 mois. La direction de l’Industrie a enregistré elle aussi une valse de responsables, alors que Bordj Bou Arréridj est un pôle économique par excellence.

Les investisseurs et la société civile notent que la région est un des leviers de la relance économique et appellent à encourager l’investissement. Le traitement des demandes d’investissement était effectué au niveau d’un comité de wilaya avant que l’opération ne soit transférée au niveau du cabinet. Ensuite, une commission élargie aux élus locaux a été créée.

Accompagner les opérateurs économiques

De nombreuses réunions étaient organisées sans qu’aucune décision ne vienne à bout du problème de la gestion du foncier industriel, comme en témoigne le cas de la zone industrielle de Mechta Fatima, la plus grande de la wilaya, et qui abrite de nouveaux projets. Le pôle industriel s’étend sur une superficie de 382 hectares extensibles à 600 autres.

Il est situé à moins de 6 km au sud du chef-lieu de wilaya et à moins de 3 km au nord-ouest du chef-lieu de la commune d’El Hammadia, sur l’axe de la RN 45 qui relie la wilaya de Bordj Bou-Arréridj à celle de Msila. Il se trouve à une trentaine de kilomètres du port sec de Tixter et il est desservi par la voie ferrée. Il devait créer plus de 16 000 emplois dont 12 000 emplois permanents. Le transfert de technologie, la diversification de l’économie de la wilaya, et la croissance économique du pays sont parmi les objectifs visés. Mechta Fatima devait être un pôle intégré qui se base sur une spécialisation des îlots par branche d’activité, comme l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les industries électroniques, les technologies de l’information et de la communication et l’industrie plastique et la mécanique. Il devait surtout combler le déficit en foncier industriel que la wilaya a connu avec la saturation de l’ancienne zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj qui compte plus de 200 unités.

Cette offre importante en foncier industriel a été complétée par la zone industrielle de Ras El Oued qui est la seconde agglomération de la wilaya et une dizaine de zones d’activité créées au niveau de plusieurs communes.

L’élargissement du portefeuille foncier offrait la possibilité par la même occasion de faire profiter ces communes des offres d’emplois créées et même des recettes fiscales nécessaires pour leur développement, à l’instar de Mansourah et El Mehir, à l’ouest de la wilaya, qui sont connues pour leurs lacunes en la matière. Ce portefeuille comportait malheureusement plusieurs défaillances, à l’image de sa plus grande partie, la zone de Mechta Fatima.

La zone manquait d’aménagement d’autant que le sol rocailleux où elle se trouve est difficile. Elle ne dispose pas des réseaux nécessaires pour faciliter l’activité des investisseurs. Même les routes intérieures ne sont pas ouvertes.

Ces lacunes, qui s’ajoutent aux erreurs effectuées dans la distribution des lots, n’ont pas permis à la wilaya de profiter pleinement des avantages qu’elle offre.

Les autres zones ne sont pas mieux loties. La zone de Ras El Oued, qui a été implantée dans la zone de Remail, s’étale sur 134 hectares. Elle souffre du manque d’aménagement, tout comme le pôle pharmaceutique qui a été programmé dans la commune d’El Euch, au sud de la wilaya sur 90 kilomètres.

Le wali de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Benmalek, avait évoqué la volonté de ses services de mettre de l’ordre dans un secteur créateur d’emplois et de richesses, à commencer par la prise en charge des besoins des investisseurs qui datent depuis des années.

«Nous avons élaboré une feuille de route pour trouver des solutions aux différents problèmes qui freinent l’évolution des projets», a déclaré le wali, qui a cité la mise en service d’un réservoir de 5000 mètres cubes pour répondre aux besoins des industriels de Mechta Fatima en eau potable. «Nous avons engagé une opération pour terminer l’installation du réseau d’assainissement du site. L’électrification est en voie de finalisation également», a-t-il dit. Le wali a fait part de la mobilisation de ses services pour apporter des solutions aux problèmes soulevés par les opérateurs.

Plusieurs visites ont été effectuées sur le terrain avec les services concernés comme Sonelgaz, l’ADE et les travaux publics pour apporter des réponses rapides. Le tout dans un cadre de concertation avec les opérateurs.

«Nous avons décidé également de les écouter à travers des rencontres périodiques pour évaluer la situation du secteur. Cet espace de dialogue nous a permis de recueillir des propositions pour une meilleure prise en charge de leurs doléances», a-t-il dit.

Cette sollicitude a facilité la finalisation de beaucoup de projets, a affirmé le wali, qui a annoncé que 20 unités industrielles sont entrées en production cette année. Il a souligné la disponibilité de ses services à accompagner les projets en cours de réalisation.

Des permis de construire ont été délivrés dans un délai record pour ne pas pénaliser la construction de ces unités. 177 documents de ce genre ont été délivrés aux opérateurs installés au niveau de Mechta Fatima. La priorité reste l’assainissement du secteur pour faire barrage aux faux investisseurs d’un côté et augmenter le portefeuille de l’autre, ajoute le wali.

Ceux qui n’ont pas respecté le cahier des charges, qui ont détourné l’assiette de son objet ou dépassé les délais fixés pour le lancement des travaux ont fait l’objet d’annulation des arrêtés de concession. Ceci a permis de récupérer 172 lots pour une surface de près de 20 hectares, notamment dans les zones de Mechta Fatima et Ras El Oued.

En ce qui concerne les zones d’activité, des mises en demeure ont été envoyées à 50 opérateurs pour se conformer à la réglementation.

Dans le cas contraire, les assiettes qui leur ont été allouées leur seront retirées.

Le portefeuille récupéré devra accueillir de nouveaux projets suivant la demande formulée par des opérateurs de plusieurs wilayas, et même de l’étranger.

La wilaya de Bordj Bou Arréridj a reçu, depuis 2011, 3595 demandes d’investissement. Sur les 3293 étudiées, 916 ont été agréées. Ces demandes qui sont établies sur un financement de l’ordre 781 milliards de dinars prévoient le recrutement de 75 892 agents.

664 dossiers sont classés dans le domaine de l’industrie, 213 dans les services, 22 dans le tourisme et 17 dans le commerce.

Fouad Daoud

20 hectares récupérés



L’assainissement du portefeuille foncier a été particulièrement bénéfique avec la récupération de 172 lots dans les différents sites pour une surface de 20 hectares.

Ces lots vont être attribués à de nouveaux investisseurs pour l’implantation de projets utiles pour la wilaya.



6363 entreprises dans la wilaya



200 grandes entreprises et 6163 PME sont implantées dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Si les premières sont implantées dans l’ancienne zone industrielle, les secondes sont réparties à travers les zones d’activité sur le territoire de la wilaya.

Elles sont spécialisées dans les différents secteurs d’activité comme l’agriculture, l’industrie et même les services.

F. D.

Un foncier industriel de 1500 hectares



La wilaya de Bordj Bou Arréridj, qui disposait d’une seule zone industrielle et de 10 zones d’activité compte désormais 3 espaces du premier genre et 18 pour le second pour une surface totale de près de 1435 hectares. On peut leur ajouter les 7 mini-zones en cours d’aménagement pour une superficie de 194 hectares pour évaluer l’importance du portefeuille foncier de la wilaya.

F. D.