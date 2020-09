Parc national de Gouraya : A la découverte d’une richesse naturelle multiple

Reportage réalisé par Mustapha Laouer

La nature a fait de la ville de Béjaïa une destination de rêve. La ville est construite sur une montagne verdoyante qui surplombe la Méditerranée et englobe des vestiges et des espèces biologiques d’une importance rare et inestimable.

Des milliers de visiteurs s’y rendent pour découvrir la beauté naturelle de cette ville. L’une des richesses et trésor caché de Béjaïa est le Parc national de Gouraya (PNG) qui joue un rôle prépondérant dans l’écotourisme, avec des sites uniques, dont le pic des Singes, la forêt des Oliviers, le Fort de Gouraya, Cap Carbon, les merveilleuses falaises de Cap Bouak et des Aiguades et autres. Ainsi, pas moins de 1 709 espèces de faune et de flore, dont plusieurs espèces de mammifères, d’oiseaux, et de reptiles y cohabitent. Le Parc national a été créé par décret 84/327 du 3 novembre 1984 et est régi par un statut type des Parcs nationaux. En 2013, un nouveau décret a été promulgué, relatif aux aires protégées. Le parc, situé dans la commune de Béjaïa, est composé de trois écosystèmes, à savoir un écosystème terrestre d’une superficie de 2080 hectares, un écosystème marin de 11,5 km de côtes et un écosystème lacustre de 2,5 hectares. En 2004, le parc a été classé réserve de biosphère par le Conseil international de coordination du programme de l’homme et la biosphère de l’Unesco.

Selon le directeur du Parc national de Gouraya, Heddad Moussa, la mission assignée à ce parc consiste en la protection de la faune et de la flore, la protection des sites historiques et pittoresques, le suivi de tous les délits et les infractions commis à l’intérieur du parc, le suivi des travaux d’écodéveloppement, l’éducation environnementale, l’accueil et l’orientation des visiteurs et l’intégration des populations riveraines. Par ailleurs, le parc a une mission très importante dans la recherche scientifique avec des travaux de recherches réalisés en coordination avec les différents universités et instituts de recherche.



Inventaire de la faune et de la flore



Il élabore un inventaire de la faune et de la flore et le suivi de l’évolution de la biodiversité du parc, le suivi de l’encadrement des étudiants et cadres de la réalisation des travaux de fin de cycle et projets de coopération. Le PNG compte également un musée de microsystèmes biologiques de synthèse, unique en Algérie, qui expose des échantillons de la biodiversité et reste un lieu de pédagogie et d’éducation des enfants pour la connaissance des écosystèmes. Le PNG renferme également un espace de zone humide multiforme avec le lac de Mézaïa, d’une importance considérable dans le maintien de la biodiversité biologique et l’utilisation directe par la population locale à des fins de détente et de loisirs. Il constitue aussi un lieu propice à la recherche scientifique, car sa richesse floristique et faunistique est loin d’être négligeable.

Ce centre d’éducation et de sensibilisation du public a été aménagé en 2013 au niveau du lac. Il est doté d’un musée d’histoire, d’un microsystème, d’un mini-laboratoire et d’une salle informatique. Il accueille un nombre important de visiteurs, particulièrement les écoliers durant toute la semaine. La biodiversité existant au sein du lac de Mézaïa est composée de près de 20 espèces d’oiseaux d’eau tels que le fuligule morillon, le blongios nain, le talev sultane et autres. Parmi les invertébrés existants, 21 sont des libellules comme l’anax imperator. Des poissons comme les anguilles y vivent également. Par ailleurs, une variété de végétation, des algues, des mammifères et des batraciens constituent la richesse de la zone humide de ce lac.



Le singe magot attise la curiosité des visiteurs



Le centre d’éducation et de sensibilisation du public est ouvert aux travaux de recherche des universitaires, et établit l’inventaire de la faune et de la flore du parc et le suivi écologique des espèces d’oiseaux d’eau. Mais de toutes ces espèces, le singe magot, appelé aussi magot de Berbérie, attise la curiosité des visiteurs.

Ainsi, selon les explications fournies par M. Heddad et les cadres du PNG, le singe magot est un macaque de l’espèce sylvanus de la famille des cercopithécidés. Il est endémique en Afrique du Nord, son habitat se limite à certaines régions de l’Algérie et du Maroc. En Algérie, il se rencontre surtout en Kabylie dans les forêts de Djurdjura, Akfadou, Gouraya et Kherrata ainsi qu’à Jijel et Chréa. Il évolue généralement sur une altitude variant de 10 à 200 mètres. Ce dernier, qui possède de grandes facultés d’adaptation, peut se rencontrer dans les milieux les plus divers. C’est un singe sans queue d’une longueur de 60 centimètres, son poids varie de 5 à 10 kg et il peut vivre jusqu’à 20 ans. Il figure parmi les espèces protégées en Algérie par l’ordonnance N° 06-05 du 15 juillet 2006 et dispose d’un statut international en figurant sur la liste rouge des espèces vulnérables et menacées d’extinction de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). De ce fait, il est interdit de le capturer, de le vendre, de l’acheter et de le transporter. Parmi les 36 mammifères enregistrés au parc, le singe magot est sans nul doute l’espèce la plus caractéristique de l’aire protégée. Pour sa reproduction, les femelles deviennent adultes à l’âge de 4 ans et les mâles à l’âge de 5 ans.

La saison des accouplements a lieu à partir du mois de juillet au niveau du Parc de Gouraya. La gestation dure 5 mois et demi. La saison des naissances débute fin janvier. Son régime alimentaire dépend de la richesse de la forêt. Le singe magot est omnivore, il se nourrit de fruits, de graines, de bourgeons, de feuilles, d’écorces, d’insectes, de lézards etc… Il passe son temps diurne à la recherche de sa nourriture et se replie dès la tombée de la nuit sur les arbres. Il se déplace en communauté sur un rayon de quelque 2 km à la recherche d’eau et de nourriture. Mais des comportements de l’homme agissent sur le mode de vie du singe magot. Censés vivre à l’état sauvage, ces primates ont appris à mendier le long de la journée. Durant la période estivale, ils reçoivent de la nourriture de la part des visiteurs du parc, malgré les recommandations faites par la direction du PNG affichées sur de panneaux mis en évidence à l’intention de la population.

Le singe délaisse de ce fait son alimentation naturelle pour une alimentation composée de pain, de biscuits, de boissons et autres. Certaines colonies de singes ont fini par quitter leur territoire pour investir les quartiers les plus proches du parc à la recherche de nourriture. Ils saccagent de ce fait les jardins et les potagers et fouillent les poubelles. Selon les études faites par les cadres du PNG, nourrir un singe est interdit au parc car c’est très nocif. Le nourrir favorise une augmentation «artificielle» des effectifs des populations, conséquence d’une reproduction plus élevée en déséquilibre avec les potentialités limitées du milieu. Sur le plan environnemental, l’écotourisme vise à découvrir un milieu en préservant son intégrité qui comprend une activité qui réponde aux composantes naturelles du milieu et qui favorise une attitude de respect envers l’environnement, mais aussi qui entraîne des rentes socioéconomiques à la communauté locale à travers les activités commerciales et prestations offertes aux visiteurs.



La sensibilisation des visiteurs, une priorité



L’écotourisme est le type de tourisme recommandé dans la réserve de biosphère du Parc national de Gouraya. Selon M. Achour, cadre au parc, le PNG recèle des potentialités susceptibles d’être exploitées. Il s’agit des sites pittoresques et historiques, des paysages mais aussi l’existence de plusieurs infrastructures d’accueil tels que les écomusées, les aires de détente, les aires de jeux et les sentiers pédestres. C’est une nouvelle stratégie pour la gestion des aires protégées. Heddad souligne enfin que «la sensibilisation des visiteurs demeure la priorité des responsables du PNG qui insistent sur le respect des bonnes règles de conduite, à savoir ne pas détruire les plantes et les fleurs, ne pas nourrir les singes, ni capturer les oiseaux, dont le chardonneret, ne pas polluer l’eau de source, ne pas jeter les déchets dans la nature mais surtout ne pas allumer le feu dans la forêt».

Certes, afin de découvrir l’univers de la nature et de la science, le PNG a mis en place un musée de géologie à Béjaïa, dont le but est de gérer, conserver, valoriser et surtout faire connaître au public le patrimoine scientifique unique en son genre en Algérie, érigé sur les hauteurs de la ville des Hammadites, précisément au Parc de Gouraya. Il sera doté d’une salle pour la collection de géologie générale, une autre pour la géologie d’Algérie, une bibliothèque et une salle de conférences.

Le parc national de Gouraya demeure incontestablement une grande destination des populations, un véritable pèlerinage des visiteurs qui découvrent la beauté à vous couper le souffle du site avec l’ancrage de la mer, la montagne et l’immense forêt verdoyante.



Des visiteurs émerveillés



Mohamed, originaire de Chellata (Akbou) visite régulièrement cap Carbon et le mont de Gouraya. Rencontré avec sa famille qui vient se ressourcer à l’ombre du tunnel du Cap Carbon, il dit qu’il a visité plusieurs endroits comme Tikjda, Chréa.

Il fustige le comportement des visiteurs du Parc de Gouraya qui laissent sur place des déchets, des bouteilles de plastique et des cannettes.

Il y a aussi les nuisances sonores avec de la musique par des visiteurs qui ne respectent ni les familles ni les lieux censés être des endroits de détente et de repos.

«Depuis des années que je viens dans cet endroit, les gens n’ont pas changé de mentalité. Ils donnent même du pain, des sandwichs et de la limonade aux singes», regrette-t-il.

«Par ailleurs, des gérants de parkings sauvages obligent à débourser 200 DA pour le stationnement du véhicule. Ils profitent de l’absence des services de sécurité sur les lieux. A la tombée de la nuit, c’est encore pire.



«C’est l’insécurité totale»



Pour Brahim venu de Sétif, «le Parc de Gouraya est unique. Du haut du cap Carbon, on admire toute la ville de Béjaïa, la mer, le port et même le paysage du littoral de Souk El Tenine. C’est fantastique. La nuit, c’est une ville étincelante qui vous fascine. Béjaïa reste toujours une perle. Je viens à Béjaïa chaque été. Ces endroits étaient auparavant mieux préservés. Il n’y avait ni ordures ni saleté, il y avait des sources d’eau que les habitants appréciaient. D’ailleurs, il faudrait penser à limiter le nombre de visiteurs dans le Parc de Gouraya. Il faut penser à mettre une société de gestion et les gens doivent payer l’accès à un tarif symbolique dans des sites protégés».

