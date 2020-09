Commentaire : Rester zen malgré tout

Il est des jours ou plutôt des évènements qui ne nous marquent pas seulement, mais tracent également le parcours de chacun d'entre nous pour façonner l'avenir. C'est le cas sans doute du baccalauréat, considéré comme étant beaucoup plus qu'un simple examen pour le candidat et même toute la famille. En fait, ces épreuves, qui interviennent dans un contexte particulier,de surcroît, sont tellement décisives que tout le monde ; prétendants à l'ultime test de vérité et leurs parents succombent facilement à la panique et au stress, inévitables.

Le bac évoque toujours l’incertitude, et rester zen face à ce genre de situation est difficile pour des candidats épuisés, saturés par les révisions, les cours de soutien et bien entendu la pandémie qui a marqué la session de 2020.

La hantise de l’échec s'empare des esprits. Même les plus sereins n’y échappent pas et éprouvent des difficultés à gérer les états d’âme et les bouleversements psychologiques accompagnant ces épreuves. Aujourd’hui, à chacun son petit secret pour vaincre son stress ou encore échapper l’espace de quelque temps au syndrome de la peur. Tous les moyens sont bons pour décrocher le fameux sésame. Le baccalauréat est une affaire sérieuse, et prospecter toutes les options pour retrouver la forme, vaincre le manque de confiance ou tout simplement baliser le chemin de l'Université ne laisse plus indifférents les candidats. Il faut dire aussi que les spots publicitaires, l’expérience des «anciens» incitent beaucoup à tenter ces ultimes voies pour ouvrir les portes du succès. Aujourd'hui, rester positif est la meilleure «pilule» pour avoir le bac.

Samia D.