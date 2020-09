Réouverture de la chasse : Une Nécessité écologique

Les chasseurs et les écologistes respirent à pleins poumons. La chasse, plus de 25 ans après son interdiction pour des raisons sécuritaires, est de nouveau autorisée.

La décision prise par les autorités ne tombera certainement pas dans l'oreille d'un sourd, ou plutôt des habitués de ce loisir, tout comme les fins connaisseurs des «secrets» de la nature qui attendaient, la levée de l'interdiction depuis longtemps. Chacun y va de sa thèse, puisée, bien entendu, de ses motivations premières et de ses convictions. C'est vrai que si la chasse est un passe- temps et une distraction qui permet d'oublier le stress des grandes villes pour certains, elle est carrément une bouffée d'oxygène pour le capital cynégétique national et la régénération du cycle de vie de la faune algérienne, pour les militants de la cause environnementale.

Ceux qui ont toujours, en fait, cultivé la tradition de la gibecière, du fusil en bandoulière, en parcourant les forêts, renoueront en effet avec leur sport favori cette année, défendent bec et ongles leur passion qui n'est pas incompatible avec la préservation de la biodiversité. Loin s'en faut.

La chasse, une activité règlementée donc, renvoie au respect des périodes de reproduction de certaines espèces protégées par la loi qui ne doivent en aucun cas être des cibles.

Cet avis est partagé d'ailleurs à la fois par la Fédération des chasseurs et les écologistes, lesquels vont jusqu'à qualifier la chasse de méthode naturelle de repeuplement du gibier, donc, de développement de la faune, contrairement aux idées reçues. Le trop-plein de gibier est considéré comme problématique, même pour les riverains et l'agriculture. Mieux encore, les associations de chasseurs jouent également un rôle indéniable dans la lutte contre le braconnage. C'est ce qu'a précisé récemment le directeur général des forêts lors de la réouverture de la chasse. Le premier responsable du secteur des forêts, qui avait annoncé la délivrance de 5.000 permis à des chasseurs dans une première phase n'a pas manqué de souligner que la DGF a formé 13.000 chasseurs pour l’obtention du permis d’habilitation à la chasse, tout en insistant sur les grands axes de la formation s'articulant sur les espèces ciblées et leur biologie, en passant par le moment opportun et la manière pour les battues. C'est dire, aujourd’hui, que la chasse est taxée à tort comme ennemi de la nature, d'autant plus qu'il existe toute une batterie de textes pour la protection de la faune, en sus du développement de certaines espèces.

Samia D.