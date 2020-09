Décès de l’ancien président malien Moussa Traoré : Condoléances du chef de l’Etat

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et au peuple malien frère, suite au décès du général Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

«J'ai appris avec beaucoup d'émotion la triste nouvelle du décès du général Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali. L'Algérie garde du Président Moussa Traoré, le souvenir d'un homme d'État engagé, d'un patriote dévoué à son pays et d'un grand ami sincère profondément attaché à la fraternité qui lie les peuples algérien et malien», a écrit le Président Tebboune, dans son message.

«En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter, à la famille du défunt et à l'ensemble du peuple malien frère, mes plus sincères condoléances. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueille en son vaste paradis», a-t-il ajouté.