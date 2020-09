APC : Les préparatifs s’accélèrent

En prévision du référendum sur la révision de la Constitution, le 1er novembre prochain, les préparatifs s'accélèrent au niveau de toutes les APC pour garantir une organisation optimale de ce rendez-vous. C’est le cas notamment pour la commune d’El Mouradia où tous les efforts sont déployés pour la réussite de cette échéance importante.

«Nous sommes en phase de parachèvement des préparatifs liés à l’organisation du référendum», a révélé le président de l’Assemblée populaire communale, Sameur Mourad.

Il précise qu’il ne reste que les «dernières retouches» pour la finalisation de l’opération liée au côté organisationnel du vote.

Il a mis en relief également qu’au niveau de la salle des opérations et du bureau du délégué de l’Autorité nationale indépendante des élections, tout le matériel nécessaire est disponible, y compris l’outil informatique requis pour de telles occasions. Idem pour le matériel devant être distribué, quelques jours avant le jour «J», à travers les sept centres et soixante-six bureaux de vote que compte la commune.

Le président de l’APC fera remarquer par ailleurs, que les services de la commune ont déjà commencé à préparer les panneaux d’affichage qui devraient être répartis à travers les 21 sites prévus.

Par ailleurs et en ce qui concerne la révision des listes électorales, M. Sameur a indiqué que tout le personnel concerné est mobilisé. «Pour assurer le bon déroulement de l’opération, nous avons rappelé le personnel en congé», a-t-il souligné, insistant sur la transparence totale de cette révision des listes. «La transparence est désormais garantie à travers la numérisation de l’ensemble du processus», a en effet déclaré le P/APC relevant, dans ce même contexte, que les cas de décès sont «systématiquement mentionnés dans l’application des élections raccordée au registre national de l’état civil». Il assure que les meilleures conditions d'accueil et d’organisation sont réservées à tous les citoyens devant s’inscrire à partir du 20 septembre courant sur les listes électorales.

L’opération doit être entamée dimanche prochain, comme mentionné dans le décret présidentiel, signé par le chef de l’Etat, le 15 septembre dernier, et portant convocation du corps électoral pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution.

Selon les dispositions du même texte, la révision exceptionnelle des listes électorales s’étalera sur huit jours et se poursuivra jusqu’à dimanche 27 septembre.

Soraya Guemmouri