Médias : Large campagne d’explication

Les médias audiovisuels nationaux et les sites d’information, ainsi que la presse écrite, les agences et les radios ont commencé à émettre des émissions et à publier des articles d’explication et de vulgarisation consacrés au projet de révision de la Constitution, à soumettre au vote du peuple le 1er novembre prochain.

Le spécialiste en sciences politiques, Djallel Menad, prévoit une importante mobilisation des médias dans les prochains jours à l’occasion du rendez-vous électoral décisif après moins d’une année de la présidentielle de décembre 2019.

Djallel Menad a tenu à préciser que «la prochaine loi fondamentale sera une étape supplémentaire sur la trajectoire du changement opéré en Algérie qui a commencé avec les élections de 12 décembre 2019».

Il a estimé également que les médias étrangers vont s’intéresser au dossier car les évènements en Algérie ne laissent jamais indifférents.

L’Algérie joue un rôle actif à l’échelle internationale et régionale en particulier et la nouvelle Constitution contient des articles sur la place de la diplomatie algérienne et sur les missions de l’armée nationale à l’extérieur du pays.

Les médias étrangers qui s’intéressent au Monde arabe ont commencé à publier des informations à destination de leur public sur le contenu de la mouture du projet de révision de la Constitution juste après son approbation par le Parlement. Ils mettent en exergue les prérogatives du président de la République dans la nouvelle Constitution. Sur les chaînes de télévision privées, le débat est aussi lancé. Sur l’une d’entre elles, l’universitaire, Redouane Bouhidel, a indiqué que le fait de soumettre le projet de révision constitutionnel au référendum populaire est une preuve de la volonté de renouer la confiance entre le peuple et les institutions. Les médias mettent l’accent sur le fait que le contenu du projet de Constitution répond aux impératifs du contexte politique, diplomatique et socio-économique de l’Algérie.

H. Hamza