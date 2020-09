Opération de l’ANP du 9 AU 15 septembre : 11 casemates et 3 bombes artisanales détruites

«Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant la période du 09 au 15 septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Tébessa, Aïn Defla, Chlef et Skikda, onze casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale, tandis que trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tébessa et Tissemsilt.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, ont arrêté lors d'opérations distinctes à Béchar, seize (narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de kif traité s'élevant à huit quintaux, alors que d'autres détachements de l'ANP en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi, huit narcotrafiquants en leur possession 2,1 kilogrammes de cocaïne et une autre quantité de kif traité s'élevant à 13,6 kilogrammes. Dans le même contexte, des détachements de l'Armée Nationale Populaire, les services de la Gendarmerie nationale et les Garde-frontières ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Naâma, Tlemcen, Oran, Relizane, El-Tarf, El Oued, Biskra, Batna, Souk-Ahras, Tébessa, Sidi Bel-Abbès et In Amenas, 33 narcotrafiquants et saisi trois quintaux et 10,7 kilogrammes de kif traité et 25.154 comprimés psychotropes, alors que deux individus ont été appréhendés en leur possession 18,54 tonnes de tabac à El Oued, Sétif et Boumerdès, tandis que 87.980 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies à Sétif.

A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté 119 individus et saisi 05 camions, 15 véhicules tout-terrain, 116 groupes électrogènes, 49 marteaux-piqueurs, 225 sacs de mélange de pierres et d'or brut et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 12,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que des quantités de carburants s'élevant à 21.963 litres ont été saisies à Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 189 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Tipasa, Ténès, Boumerdès, Alger, Skikda Jijel, et Annaba.