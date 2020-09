Assurance des personnels de la santé : La couverture est en phase de mise en place

Cinq compagnies d’assurance de personnes vont proposer des couvertures au profit des personnels du secteur de la Santé directement exposés aux risques de contamination de la Covid-19. Les sociétés d’assurance de personnes ont, sous l’égide de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), élaboré un contrat qui offre une couverture très large et comporte plusieurs garanties. Les plus significatives consistent au versement d’un capital de deux millions de dinars en cas de décès ou d’invalidité absolue de l’assuré pour quelque cause que ce soit ainsi que le versement d’un capital additionnel égal à un million de dinars en cas de décès suite à une infection par la Covid-19, a indiqué à El Moudjahid, M. Youcef Benmicia, président de l’UAR. Il précise que la décision prise par le Président de la République d’instituer cette assurance a été saluée par l'Union qui a exprimé sa pleine satisfaction à ce sujet.

Selon M. Benmicia, ceci montre la reconnaissance de la nation à ces personnels qui sont depuis le début en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il explique qu’il s’agit d’une assurance spéciale, inscrite sur le budget de la présidence de la République, souscrite au profit des personnels de santé directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie de Covid-19, sous forme d’un contrat d’assurance «groupe» souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes.

Le contrat d’assurance sera géré en co-assurance avec la participation de sociétés d’assurance de personnes. CAARAMA est désignée en tant qu’assureur apériteur qui établit le contrat et gère les sinistres au nom des co-assureurs. Le contrat ou convention d’assurance est signé entre le souscripteur et l’ensemble des co-assureurs et les relations et les conditions de coassurance sont fixées dans un protocole de coassurance entre les sociétés d’assurance de personnes.

De son côté, M. Nacer Saïs, Pdg de la SAA, a souligné que la mise en place de la nouvelle assurance comporte une panoplie de garanties couvrant les risques de santé. «Notre filiale Amana Assurances prendra part à cet effort national pour participer, dans le cadre de la coassurance, à ce plan d’assurance des personnels de soins», a-t-il expliqué.

Quant à M. Said Haddouche, DG de l’Algérienne Vie, il note que la compagnie a participé aux pourparlers entre les pouvoirs publics et les assureurs sous l’égide de l’UAR ce qui a abouti à la signature d’une convention-cadre entre le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière et le ministère des Finances.

Actuellement, la couverture est en phase de mise en place et la compagnie participe en tant que co-assureur dans un consortium qui regroupe la majorité des compagnies, est-il ajouté.

L’une assurance groupe prévoit le reversement d’un capital-décès toutes causes ainsi qu’un capital supplémentaire prévu en cas de décès suite au COVID19. Elle prend également en charge les frais d’hospitalisation ou de chirurgie des praticiens de la santé ainsi que leurs assistances médicales et leurs assistances domiciliaires. «Nous nous félicitons de cette louable démarche entreprise par les pouvoirs publics qui est en même temps une justice rendue à un personnel méritant et à l’œuvre pour faire face à cette pandémie. C’est également un facteur qui contribuera substantiellement à l’introduction de l’assurance santé auprès de la population en général, et les travailleurs en particulier, a indiqué le DG.

Lors du Conseil des ministres de juillet dernier, le Président de la République a souligné que cette assurance, qui vient compléter la loi de protection des professionnels de la santé, est le moins que l’Etat pouvait faire pour montrer la reconnaissance de toute la nation à un corps qui se trouve depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le devant de la bataille sanitaire nationale.

Le Président de la République a tenu à préciser que la prise en charge financière de cette prime d’assurance spéciale vient couvrir les risques encourus par les personnels de la santé publique directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Elle est prise en charge par la présidence de la République et permet une souscription auprès de la CAAR, par personne et par mois, dans la limite de 3.500 DA par mois, pour un capital de 2.000.000,00 DA et concernera un effectif de 266.113 personnes.

L’offre d’assurances comporte des garanties de prévoyance et une complémentaire santé et d’assistance à la personne, aussi bien médicale qu’à domicile. En matière de prévoyance, elle prévoit les décès toutes causes, les décès liés au Covid-19 et les maladies redoutées. En termes d’assurances complémentaires, il est prévu des garanties de prévoyance contre les contaminations et les effets graves liés à l’exposition au virus.

A. M.