ONEC : Appel à participer massivement au référendum

L’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a appelé, mardi à Oran, les Algériens à participer avec force au référendum sur la révision de la Constitution, le 1er novembre prochain, dont les amendements phare «augurent de changements d’une grande importance pour la société».

Les recommandations sanctionnant la conférence régionale des wilayas dans l’Ouest, présidée par le secrétaire général de l'ONEC par intérim, Abdelkader Mokhtar, insistent sur la préparation du cinquième Congrès et l’impératif de participer «en force» au référendum sur la révision de la Constitution qui prévoit des changements positifs, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Selon l’Organisation nationale des enfants de chouhada, l’appel à une forte participation «se veut un soutien à l’État dans sa lutte contre la corruption, à tous les niveaux, et à la poursuite dans cette voie», valorisant ainsi les efforts qu’effectue le président de la République pour concrétiser les promesses faites au peuple algérien, notamment celles qui concernent les réformes économiques, sociales et politiques. L’ONEC salue le choix du 1er novembre comme rendez-vous pour le référendum sur la révision de la Constitution qui a valeur de symbole sur le plan historique, celui du déclenchement de la guerre de Libération nationale contre le colonialisme français, a-t-on souligné, appelant l’ensemble des Algériens, notamment les enfants et les descendants de chouhada, à y participer avec force pour renforcer l’unité du peuple algérien, toutes franges confondues.