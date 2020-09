Abderrahmane Arrar, président du Forum civil pour le changement : «Une première étape vers une Algérie nouvelle»

«Le projet de révision constitutionnelle, adopté récemment par les deux chambres du Parlement, répond dans sa globalité aux attentes du peuple algérien», a souligné le président du Forum civil pour le changement (FCC), Abderrahmane Arrar. Il a indiqué que la Constitution constitue des avancées dans plusieurs domaines à hauteur des attentes et des aspirations du peuple.

Il précise que le Forum civil pour le changement avait formulé certaines propositions pour l’enrichissement de ce projet d’une importance cruciale pour l’avenir du pays.

La Loi fondamentale va prendre en charge les revendications des Algériens, notamment celles liées au mouvement populaire, à la gouvernance et à la séparation des pouvoirs, qui constitue une priorité. Le président du FCC considère que le projet de la révision de la Constitution est la première étape vers une nouvelle Algérie, précisant que les réformes institutionnelles et juridiques qui vont découler de cette nouvelle Constitution sont au cœur du changement auquel aspirent les citoyens. M. Arrar a valorisé les réformes contenues dans ce projet, notamment en ce qui concerne la constitutionnalisation du hirak populaire, la Déclaration du 1er novembre et les acquis de l'identité nationale.

Il fera remarquer que le mouvement populaire pacifique qu’a connu le pays a constitué un tournant fondamental dans la scène nationale et politique, faisant du peuple la principale force du changement et de la transition démocratique vers une Algérie nouvelle. Une démocratie, a-t-il dit, qui s’installe avec la participation de tous les Algériens. Soulignant la dimension qu’accorde le projet de révision de la Constitution à la société civile, le président du FCC a indiqué que c’est une première en Algérie depuis l’indépendance.

«La société civile n’a jamais été un élément fondamental dans la gouvernance politique. Aujourd’hui, elle est fortement impliquée et dotée de mécanismes», a souligné M. Arrar, précisant que c’est une opportunité à saisir et à défendre afin de concrétiser cet acquis.

Il a exprimé son appui à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de consolider et d’encourager la participation de la société civile aux politiques publiques et à la gestion des affaires de la collectivité, à travers la promotion de son rôle.

S’exprimant sur la date retenue pour le référendum constitutionnel, le 1er novembre prochain, M. Arrar a indiqué que c’est un signal fort pour réunir tous les Algériens autour d’une même cause : bâtir sur des bases solides pour une Algérie nouvelle.

«C’est la raison pour laquelle nous insistons sur l’instauration d’un climat sain, pour permettre à tous les citoyens d’adhérer au processus du changement et faire en sorte que le referendum du 1er novembre soit une réussite», a enfin conclu M. Arrar.

Kamelia Hadjib