Révision de la constitution, Rôle de la société civile : Cap sur la démocratie participative

L’Observatoire national de la société civile contribuera, en vertu de l'article 213 du projet, à «la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne, et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national». «La société civile est l'espace où se rencontrent des intérêts divergents de différents groupes sociaux», explique Adel Ghebouli, président de Forum de compétences algériennes (FAC).

Pour Ghebouli, la promotion du rôle de la société civile signifie «l'élargissement d'un espace essentiel pour la démocratie».

En interpellant les instances politiques, la société civile organisée entend jouer un rôle dans le processus politique lui-même, explique Ghebouli, qui insiste sur l'impératif d'une organisation solide des associations et des acteurs civils, «en vue de s'ériger en tant que leaders d'opinion œuvrant à la consolidation des droits de l'homme et la culture civique». Pour le président du FAC, la société civile ne pourra satisfaire le besoin d'expression citoyenne ni accomplir son rôle en tant qu'instance intermédiaire, «en l'absence d'une sphère de collaboration et d'actions coordonnées. La société civile n’est pas une collection d'acteurs et d'association mal définis et mal organisés, mais l'espace où ceux-ci interagissent les uns avec les autres pour s'adresser aux gouvernants». «En insistant sur la promotion de la société civile, la nouvelle Constitution posera les jalons pour l'émergence d'un corps intermédiaire et consacrera les libertés fondamentales, les droits, la gestion transparente des affaires publiques, l'égalité des chances et la compétence et la lutte contre la corruption», indique Ghebouli. La société civile est identifié à «un espace non gouvernemental où s'organise le débat public entre les différents acteurs sociaux indépendamment de leur obédiences, de leurs orientations politiques ou leurs engagement partisans», a-t-il ajouté. «La société civile est l'un des ferments de la construction de la nouvelle Algérie», explique, pour sa part, Nedjar Ali, membre à Ghardaïa du Forum civique pour le changement (FCPC). Pour lui, si la société civile entend devenir une force de proposition, «il est impératif que les différentes associations mettent en commun leurs activités». «L’établissement d’un plan stratégique est nécessaire pour guider l'action de ces associations dans un cadre ouvert et respectant les exigences de la diversité et de la liberté d'action selon les objectifs de chacun», fait savoir Nedjar. «En s'organisant l'action des associations, la société civile sera d’autant plus efficace qu’elle pourra s'entraider pour agir en groupe de pression et en tant qu'acteur dans l'espace politique auprès des pouvoirs publics», note le membre du FCPC. Si les acteurs de la société civile veulent acquérir une certaine influence au sein de l'espace public, «ils devront se pencher sur la question de la réintroduction de l’exigence éthique et morale, à travers leurs actions», note Nedjar, avant de rappeler que «c'est justement ce qui est identifié dans l'un des principaux axes de projet de la Constitution».

Tahar Kaidi