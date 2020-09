4e jour du bac à Béjaïa : Candidats et parents soulagés

L’examen du baccalauréat session 2020 a incontestablement suscité des moments d’émotion chez les candidats et leurs parents. Il s’achèvera aujourd’hui après 5 jours d'épreuves emprunts de détermination chez l’ensemble des lycéens. L'examen s’est déroulé dans des conditions sanitaires exceptionnelles, à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a interrompu l’année scolaire.

Toutes les conditions humaines, matérielles, logistiques et pédagogiques pour les périodes de révisions ont été mises en place. Rien n’a été négligé.

Hier, au quatrième jour d'examen, les candidats répartis sur 54 centres d’examen ont composé dans les matières d’histoire, géographie et la langue amazighe. Dans la matinée, à la sortie des centres, les candidats ont indiqué que l’examen se déroule dans de bonnes conditions et que les sujets doivent être bien lus et compris pour répondre aux exercices.

Il n’a été enregistré aucune tentation de triche, et l’examen requiert de la concentration et une bonne préparation. Il y a aussi la note de l’examen qui est importante, et certains tablent sur une note au-delà de 14/20 pour pouvoir accéder à une filière de leur choix.

«Mon souhait est de faire des études en médecine, donc je dois travailler davantage durant cet examen», a déclaré la candidate Hakima, à sa sortie du centre d’examen du lycée El-Hamadia. Des parents d'un candidat disent qu'ils sont plus angoissés que leurs enfants.

«Nous sommes venus soutenir nos enfants. Nous leur souhaitons du succès afin de poursuivre les études à l’université qui demeure un espoir pour les parents», disent-ils.

M. Laouer