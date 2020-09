Une visioconférence le 21 septembre à Oran : «Vivre ensemble avec la pandémie Covid-19»

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran abritera, le 21 septembre, une visioconférence sur le thème «Vivre ensemble avec la pandémie Covid-19», a-t-on appris des organisateurs.

Cette conférence, qui sera animée par le sociologue Mohamed Mebtoul, s’appuiera sur un travail de recherche mené par ce chercheur affilié au CRASC, en partenariat avec l’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran et l’association «Santé Sidi El-Houari». Il s’agit de présenter les résultats préliminaires de ce projet de recherche, dont l’objectif central a été focalisé sur la compréhension des significations profanes attribuées par les personnes de conditions sociales et culturelles diversifiées à la pandémie Covid-19, a expliqué à l’APS, M. Mebtoul, soulignant que son analyse s’appuie sur les témoignages de dizaines de personnes.

Ce travail est une tentative d’écouter ce que la société a à dire à propos de la pandémie de la Covid-19, dans lequel Mohamed Mebtoul a tenté «d’ouvrir les yeux et de tendre l’oreille pour aller au-delà des préjugés». Refusant de considérer une partie de la société comme «inconsciente» à cause du non-port du masque par exemple, Mohamed Mebtoul a tenté de décrypter ces comportements et de les comprendre, relevant que «les médias se contentent de coller des étiquettes».

La visioconférence est prévue pour le 21 septembre à partir de 9 heures, avec des places très limitées pour ceux qui veulent assister physiquement. Les participants doivent s’inscrire à l’avance.