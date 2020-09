Hommage à cheikh Ahmed Tewfik El-Madani : Une personnalité hors pair

À l’occasion du 62e anniversaire de la création du GPRA, l’association Machaâl Echahid a organisé, hier à Alger, en collaboration avec le Haut Conseil islamique et le quotidien El Moudjahid, un forum en hommage au défunt moudjahid Ahmed Tewfik El-Madani.

«Ahmed Tewfik El-Madani est un chevalier de la plume arabe, militant de l’Islah, à la sensibilité badisienne, pilier de la conscience nationale algérienne et c’est un homme qui a consacré sa vie à l’indépendance du pays et à son émancipation», a souligné le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah.

Le président du HCI a indiqué que le défunt, qui avait occupé le poste de ministre de la Culture, était réputé pour sa culture et son ardeur à la tâche. «C’est un témoin et un acteur privilégié de l’histoire de l’Algérie», dit-il, en ajoutant que cheikh Abdelhamid Benbadis disait de lui qu’il est doué «pour les œuvres impérissables». Expulsé de Tunisie par les autorités françaises, pour ses activités militantes, il devint l’adjoint de cheikh El-Bachir El-Ibrahimi, a indiqué le président du HCI, qui a ajouté que cet «auteur prolifique a lutté par la plume pour éveiller les consciences en appelant au combat libérateur».

Dans son livre, l’Algérie, histoire et société, Tewfik El-Madani écrivait : «Je cherche à faire connaître la véritable histoire de l’Algérie et lever le voile sur la société algérienne, contrairement à ce qui s’écrit à son propos par les auteurs français.» L’ouvrage lui a valu le courroux des autorités coloniales de l’époque.

Le directeur général des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, regrette le fait que cet homme n’ait pas eu les égards dus à son engagement pour l’indépendance du pays. «Il mérite qu’on lui consacre un grand séminaire pour tout ce qu’il a apporté au mouvement national et à la culture», dit-il. Il rappelle qu’il est le premier à avoir réalisé le premier livre en arabe intitulé la Géographie de l’Algérie, où il a fait connaître l’Algérie sous ses véritables aspects sociologique, politique et géographique.

Il a lancé un appel à la nouvelle génération à consulter les archives, pour connaître leur histoire. «Je souhaite que les jeunes ne s’éloignent pas de leur passé, parce que tout ce qui fait partie du passé peut toujours faire l’actualité. Il faut qu’on se réfère à notre mémoire et qu’on se rappelle des gens qui nous inspirent et nous donnent des leçons utiles», estime-t-il.

Il a souligné que «la maturité de Tewfik El-Madani et son patriotisme ont fait de lui un phare qui a dévoilé les connaissances erronées propagées par le colonialisme français».



Un riche parcours



Le professeur et le chercheur en histoire, Mohamed Sghir Ben Lalem, a qualifié cette personnalité de singulière.

Ce natif de Tunis (premier novembre 1898), d’une famille poussée à l’émigration après l’insurrection d’El-Mokrani, en 1870, a grandi dans la nostalgie de la patrie et la haine du colonialisme qui a spolié la terre de ses ancêtres.

À l’école primaire, il commence à être passionné par la lutte anticolonialiste. À 17 ans, il prend une part très active au Comité des jeunes révolutionnaires de Tunisie qui préconise la lutte armée comme seul moyen de recouvrer l’indépendance de la Tunisie, puis de l’ensemble des pays du Maghreb.

Cet engagement le mène en prison, où il y reste 4 années. Dans les geôles, il apprend l’alphabet du militantisme et du nationalisme. Il comprend qu’il se retrouve en prison pour ses idées nationalistes. Ce passage dans les pénitenciers a renforcé sa conviction que la lutte est le seul moyen pour venir à bout du colonialisme.

En 1920, avec quelques amis, il devient membre fondateur du parti destourien comme membre du comité exécutif. Il a toujours considéré le parti comme sa deuxième patrie. En 1925, il est expulsé en Algérie et placé en résidence surveillée.

Une occasion pour lui d’entrer en contact avec l’élite algérienne, initiatrice du mouvement national. En 1930, alors que la France coloniale célèbre, avec faste, le Centenaire de la colonisation, il édite un livre d’envergure sur El-Djazaïr.

25 jours avant la fin des festivités du Centenaire, il crée, avec cheikh Benbadis, l’Association des oulémas, dont il rédige les statuts et le programme d’activité. Il sera rédacteur en chef de la revue Echihab.

Il participe avec Ferhat Abbas à la rédaction du Manifeste remis aux Alliés. Après le 8 mai 1945, les luttes politiques se sont renforcées sur tous les fronts.

En 1952, le MTLD, l’UDMA, le PCA et l’Association des oulémas se réunissent à son bureau pour une union sacrée autour de la défense des droits humains et de la liberté. Il a été désigné à l’unanimité comme secrétaire permanent de ce Front algérien pour la défense et le respect de la liberté.

Après le 1er novembre 1954, la revue El-Bassai’r adopte une ligne révolutionnaire. En 1956, il est désigné membre de la délégation extérieure établie au Caire ,tout en étant membre du CNRA.

En 1958, avec la création du GPRA, on lui confie le portefeuille des Affaires culturelles. Au lendemain de l’indépendance, comme il l’a écrit dans son livre, une Vie de combat, c’est Ahmed Ben Bella qui l’a nommé ministre des Habous. Refusant le poste, le Président lui a rétorqué : «C’est une décision du FLN.» Ahmed Tewfik El-Madani est décédé en 1983 à l’âge de 84 ans.

Kafia Ait Allouache