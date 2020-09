Suède : Levée de l’interdiction des visites en maison de retraite

La Suède va lever l'interdiction des visites dans les maisons de retraite, largement touchées par le virus au début de la pandémie du Covid-19, a annoncé mardi le gouvernement.

La mesure était une des rares interdictions décidées par le pays scandinave, avec notamment celle bannissant les rassemblements de plus de 50 personnes, toujours en vigueur. L'interdiction des visites en maisons de retraite sera levée le 1er octobre, a annoncé la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Lena Hallengren, en conférence de presse, dans un contexte de baisse de l'épidémie depuis juin. «Nous sommes dans une pandémie encore en cours» mais «je veux maintenant que chacun prenne ses responsabilités», a-t-elle affirmé. Sur les quelque 3.400 décès enregistrés entre janvier et mai, près de la moitié est intervenue dans des établissements pour personnes âgées.