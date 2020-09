Etats-Unis : Plus de 88.000 cas signalés dans les universités

Une enquête du New York Times (NYT), effectuée auprès de plus de 1.600 instituts et universités américains, a révélé au moins 88.000 cas de Covid-19 et un minimum de 60 décès depuis l'émergence de la pandémie.

La plupart des morts ont été signalés au printemps et concernent des membres du personnel universitaire, pas des étudiants, a précisé le quotidien.

Plus de 150 institutions ont chacune signalé au moins 100 cas de COVID-19. Des dizaines d'entre elles ont connu des pics pendant ces dernières semaines, depuis que les cours ont repris et que les dortoirs ont été rouverts.

Un grand nombre de régions métropolitaines ayant enregistré le plus de cas par habitant au cours de ces derniers jours ont dénombré des centaines d'infections dans leurs universités, y compris Oxford dans le Missouri, Athens en Géorgie et Champaign dans l'Illinois.