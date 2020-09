Assemblée générale des Nations unies : une résolution sur la COVID-19

L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution, votée par une écrasante majorité de 169 pays, pour soutenir la coopération internationale en réponse au Covid-19, et ce résultat montre le consensus de la communauté internationale, selon lequel l'union et la coopération sont le seul moyen de vaincre le virus, a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole Wang Wenbin a tenu ces propos lors d'un point de presse en réponse à une demande de commentaires sur la résolution, à laquelle seuls deux pays ont fait opposition la semaine dernière, parmi lesquels les Etats-Unis.

«La résolution identifie la coopération internationale, le multilatéralisme et la solidarité comme étant le seul moyen pour le monde de répondre efficacement aux crises mondiales telles que la Covid-19», a déclaré M. Wang, ajoutant qu'elle exhorte les pays membres à promouvoir l'inclusion et l'union, à prendre des mesures fortes contre le racisme, la xénophobie, les discours de haine, la violence et la discrimination, et à s'abstenir de promulguer et d'appliquer toutes mesures économiques, financières et commerciales unilatérales non conformes au droit international et à la Charte des Nations unies.